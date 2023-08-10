Відновлення Одещини: в регіоні створили коаліцію донорів та експертів

Роман Григоришин та Олена Іванова. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

Одеська область стає ініціатором утворення унікальної коаліції донорів та експертів, що мають намір розробити комплексний план відновлення регіону до кінця поточного року. Це інноваційна спроба, перша в Україні.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Роман Григоришин.

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План відновлення Одещини

Головним кроком стало створення коаліції, яка об'єднала міжнародних донорів, що надали грантові кошти для формування експертних груп. Ці групи працюють над стратегією відновлення Одещини і діляться своїми підходами на тематичних форумах.

"Фінальний форум в листопаді, на ньому буде представлений конкретний документ плану відновлення, який потім будуть обговорювати з представниками громадськості та профільними експертами. Потім його буде розглядати обласна рада, та до кінця року будуть затверджені два стратегічні документи — актуалізована стратегія розвитку регіону до 2027 року та план відновлення Одещини", — зазначив посадовець.

Олена Іванова, керівник регіонального офісу роботи з територіальними громадами Агенції регіонального розвитку, додала, що цей документ буде включати стратегічні плани для розвитку медицини, туризму, логістики, екології та інших сфер. В ньому буде детально описана життєдіяльність регіону та підкреслено необхідність оновлення з урахуванням найкращого досвіду та врахуванням помилок минулого.

Нагадаємо, Європейські порти можуть долучитись до розбудови портової інфраструктури Одеси та області. Союзники готові профінансувати реконструкцію морського регіону.