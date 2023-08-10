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Відновлення Одещини: в регіоні створили коаліцію донорів та експертів

10 серпня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відновлення Одещини: в регіоні створили коаліцію донорів та експертів
Роман Григоришин та Олена Іванова. Фото:  Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська область стає ініціатором утворення унікальної коаліції донорів та експертів, що мають намір розробити комплексний план відновлення регіону до кінця поточного року. Це інноваційна спроба, перша в Україні.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Роман Григоришин. 

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План відновлення Одещини

Головним кроком стало створення коаліції, яка об'єднала міжнародних донорів, що надали грантові кошти для формування експертних груп. Ці групи працюють над стратегією відновлення Одещини і діляться своїми підходами на тематичних форумах. 

"Фінальний форум в листопаді, на ньому буде представлений конкретний документ плану відновлення, який потім будуть обговорювати з представниками громадськості та профільними експертами. Потім його буде розглядати обласна рада, та до кінця року будуть затверджені два стратегічні документи — актуалізована стратегія розвитку регіону до 2027 року та  план відновлення Одещини", — зазначив посадовець.

Олена Іванова, керівник регіонального офісу роботи з територіальними громадами Агенції регіонального розвитку, додала, що цей документ буде включати стратегічні плани для розвитку медицини, туризму, логістики, екології та інших сфер. В ньому буде детально описана життєдіяльність регіону та підкреслено необхідність оновлення з урахуванням найкращого досвіду та врахуванням помилок минулого.

Нагадаємо, Європейські порти можуть долучитись до розбудови портової інфраструктури Одеси та області. Союзники готові профінансувати реконструкцію морського регіону.

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