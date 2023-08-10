Восстановление Одесской области: в регионе создали коалицию доноров и экспертов

Роман Григоришин и Елена Иванова. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Одесская область становится инициатором создания уникальной коалиции доноров и экспертов, намеревающихся разработать комплексный план восстановления региона до конца текущего года. Это инновационная попытка, первая в Украине.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказал заместитель председателя Одесской областной военной администрации Роман Григоришин.

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План восстановления Одесчины

Главным шагом стало создание коалиции, объединившей международных доноров, предоставивших грантовые средства для формирования экспертных групп. Эти группы работают над стратегией восстановления Одесской области и делятся своими подходами на тематических форумах.

"Финальный форум в ноябре, на нем будет представлен конкретный документ плана восстановления, который потом будут обсуждать с представителями общественности и профильными экспертами. Затем его будет рассматривать областной совет, и до конца года будут утверждены два стратегических документа — актуализирована стратегия развития региона до 2027 года и план восстановления Одесчины", — отметил чиновник.

Елена Иванова, руководитель регионального офиса по работе с территориальными общинами Агентства регионального развития, добавила, что этот документ будет включать стратегические планы для развития медицины, туризма, логистики, экологии и других сфер. В нем будет подробно описана жизнедеятельность региона и подчеркнута необходимость обновления с учетом наилучшего опыта и с учетом ошибок прошлого.

Напомним, Европейские порты могут приобщиться к развитию портовой инфраструктуры Одессы и области. Союзники готовы профинансировать реконструкцию морского региона.