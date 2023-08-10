Восстановление Одесской области: в регионе создали коалицию доноров и экспертов
Одесская область становится инициатором создания уникальной коалиции доноров и экспертов, намеревающихся разработать комплексный план восстановления региона до конца текущего года. Это инновационная попытка, первая в Украине.
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказал заместитель председателя Одесской областной военной администрации Роман Григоришин.
План восстановления Одесчины
Главным шагом стало создание коалиции, объединившей международных доноров, предоставивших грантовые средства для формирования экспертных групп. Эти группы работают над стратегией восстановления Одесской области и делятся своими подходами на тематических форумах.
"Финальный форум в ноябре, на нем будет представлен конкретный документ плана восстановления, который потом будут обсуждать с представителями общественности и профильными экспертами. Затем его будет рассматривать областной совет, и до конца года будут утверждены два стратегических документа — актуализирована стратегия развития региона до 2027 года и план восстановления Одесчины", — отметил чиновник.
Елена Иванова, руководитель регионального офиса по работе с территориальными общинами Агентства регионального развития, добавила, что этот документ будет включать стратегические планы для развития медицины, туризма, логистики, экологии и других сфер. В нем будет подробно описана жизнедеятельность региона и подчеркнута необходимость обновления с учетом наилучшего опыта и с учетом ошибок прошлого.
Напомним, Европейские порты могут приобщиться к развитию портовой инфраструктуры Одессы и области. Союзники готовы профинансировать реконструкцию морского региона.