Європа долучиться до відбудови портів Одеської області

Роман Григоришин. Фото: Одеська ОВА

Європейські порти можуть долучитись до розбудови портової інфраструктури Одеси та області. Союзники готові профінансувати реконструкцію морського регіону.

Про це на форумі з відновлення Одещини "Транспорт. Логістика. Інфраструктура" повідомив заступник голови Одеської ОВА Роман Григоришин.

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За його словами, війна — не привід зупиняти розбудову транспортної інфраструктури. По пріоритетності відновлення об'єктів та відбудови, Одеська область залишається однією перших, тому що дуже багато сфер залучені у війну зараз, і після війни будуть залучені також.

"Ще до цих обстрілів портів, у нас було дві дискусії. Одна проходила фактично в порті, ми були в Бремергафене. З іншими ми зв'язувались онлайн, це був порт Роттердам. І обидві адміністрації цих одних з найбільших портів Європи говорили про те, що готові сідати з командами наших портів, з Адміністрацією морських портів України, й пропрацьовувати план розширення та розбудови портів після війни", — сказав Роман Григоришин.

Також він наголосив, що Одеса стала хабом для розвитку логістики, інфраструктури та нових інноваційних рішень. Адже регіон має значний потенціал й для транскордонного співробітництва, що може бути одним з інструментів розвитку громад.

Нагадаємо, вночі 2 серпня окупанти обстріляли порт в Ізмаїлі. Окупанти вчергове вдалися до атаки по портовій інфраструктурі. Частину "Шахедів" вдалося збити, втім ворог пошкодив елеватор. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл порту.