Европа присоединится к восстановлению портов Одесской области

Роман Григоришин. Фото: Одесская ОВА

Европейские порты могут присоединиться к развитию портовой инфраструктуры Одессы и области. Союзники готовы профинансировать реконструкцию морского региона.

Об этом на форуме по возобновлению Одесской области "Транспорт. Логистика. Инфраструктура" сообщил заместитель председателя Одесской ОВА Роман Григоришин.

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По его словам, война — не повод останавливать развитие транспортной инфраструктуры. По приоритетности восстановления объектов и восстановления, Одесская область остается одной первой, потому что очень многие сферы вовлечены в войну сейчас, и после войны будут привлечены также.

"Еще до этих обстрелов портов, у нас было две дискуссии. Одна проходила фактически в порту, мы были в Бремергафене. С другими мы связывались онлайн, это был порт Роттердам. И обе администрации этих одних из крупнейших портов Европы говорили о том, что готовы садиться с командами наших портов, с Администрацией морских портов Украины, и прорабатывать план расширения и развития портов после войны", — сказал Роман Григоришин.

Также он подчеркнул, что Одесса стала хабом развития логистики, инфраструктуры и новых инновационных решений. Ведь у региона есть значительный потенциал и для трансграничного сотрудничества, что может быть одним из инструментов развития общин.

Напомним, ночью 2 августа оккупанты обстреляли порт в Измаиле. Оккупанты в очередной раз прибегли к атаке по портовой инфраструктуре. Часть "Шахедов" удалось сбить, впрочем, враг повредил элеватор. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы порта.