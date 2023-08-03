"Пліч-о-пліч": Одещина відновлює села в Херсонській області

Ремонт покрівлі будинку. Фото: Одеська ОВА

Вже другий тиждень команда будівельників з Одещини активно працює у рамках проєкту "Пліч-о-пліч". Він спрямованого на відновлення населених пунктів Херсонщини, що зазнали руйнувань внаслідок повені через терористичний підрив дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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У селі Киселівка, що входить до Чорнобаївської територіальної громади завершили заміну покрівлі на двох житлових будинках, а на одному з них продовжуються роботи з монтажу нової покрівлі. Проєктом було залучено 12 досвідчених будівельників, які вкладають зусилля в повернення домів мешканцям.

Мешканці ще одного села — Благодатне, також з Чорнобаївської територіальної громади — вже також бачить результати відновлення. Цього тижня завершили роботи з заміни покрівлі на одному житловому будинку, а на другому ще тривають відновлювальні заходи. У цьому процесі беруть участь 6 спеціалістів.

Відновлення будинків. Фото: Одеська ОВА

Також стартували роботи у селі Новодмитрівка, що належить Великоолександрівській територіальній громаді. Там уже розпочато монтаж покрівлі на двох житлових будинках, і в цьому процесі залучено 9 кваліфікованих будівельників.

Нагадаємо, Одеська ОВА перерахувала Херсонській ОВА 5 млн грн коштом субвенції: 1,5 млн грн для Великоолександрівської селищної ради та 3,5 млн грн для Чорнобаївської сільської ради. Крім того, у планах ще виділити 15 млн грн з обласного бюджету для Херсонської ОВА, а також 23 млн грн на відновлення об'єктів соціальної сфери.