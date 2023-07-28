"Пліч-о-пліч": Одещина допомагає відновити три села на Херсонщині

Зруйнований будинок на Херсонщині. Фото: Одеська ОВА

У рамках проєкту "Пліч-о-пліч" Одеська область займається відновленням населених пунктів на Херсонщині. Вже було укладено 25 договорів з Чорнобаївською територіальною громадою та 5 договорів з Великоолександрівською територіальною громадою, щоб забезпечити необхідні матеріали для відновлення.

Про це повідомляє Одеська РВА.

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Цього тижня розпочалися ремонтні роботи у трьох житлових будинках у селі Киселівка, а також у двох будинках у селі Благодатне, які належать до Чорнобаївської територіальної громади. Для виконання робіт було залучено 12 будівельників у Киселівці та 6 будівельників у Благодатному.

У селі Новодмитрівка через складний логістичний шлях постачання будівельних матеріалів затримується. Однак замовлення на матеріали вже здійснені, і 3 працівники наразі проводять підготовчі роботи на місці.

Ремонтні роботи в Херсонській області. Фото: Одеська РВА

Наразі Одеська ОВА перерахувала Херсонській ОВА 5 млн грн коштом субвенції: 1,5 млн грн для Великоолександрівської селищної ради та 3,5 млн грн для Чорнобаївської сільської ради. Крім того, у планах ще виділити 15 млн грн з обласного бюджету для Херсонської ОВА, а також 23 млн грн на відновлення об'єктів соціальної сфери.

Загалом заплановано відновлення 255 об'єктів у Херсонській області, що дозволить покращити життя місцевого населення та сприяти соціальному розвитку регіону.

Нагадаємо, майже 700 лікарів-добровольців з Одещини вирушать у Миколаївську та Херсонську область до районів, які були підтоплені водою. Така підтримка допоможе надавати медичну допомогу на місцях набагато швидше.