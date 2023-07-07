"Пліч-о-пліч": Одещина відновлюватиме постраждалі села на Херсонщині

Пошкоджений будинок на Херсонщині. Фото: Одеська ОВА

Одеська область приєдналася до реалізації проєкту "Пліч-о-пліч", спрямованого на допомогу регіонам України у відновленні територій, які постраждали від агресії Росії. Сусідня Херсонщина, один з найбільш постраждалих регіонів, стане пілотним майданчиком для реалізації цього проєкту.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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""Пліч-о-пліч" об’єднує людей та органи місцевого самоврядування тилових регіонів, для відновлення, відбудови громад, які найбільше постраждали від наслідків російської агресії. Для розв'язання цієї задачі будуть залучатися ресурси та інші можливості нашої області", — зазначив очільник Одещини Олег Кіпер.

Одеська область взяла під свій патронат три села: Новодмитрівку, Киселівку та Благодатне. Усі ці населені пункти пережили окупацію російськими військами та були визволені нашими героями восени минулого року. Перед початком війни в цих селах проживало близько 4,5 тисячі осіб.

Загалом, у проєкті передбачено відновлення 257 об'єктів, включаючи дитячі садки, школи, медичні заклади та житлові будинки.

Наразі Одеська область сформувала 17 бригад, готових братися до роботи. Зараз вони активно займаються підготовкою для відновлення сіл на Херсонщині.

Зруйнований будинок на Херсонщині. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, після підриву дамби Каховської ГЕС в Одеському зоопарку знайшли прихисток для майже 300 тварин. Вони потрапили до Одеси переважно на плавучих "островах", що були занесені течією до узбережжя міста.

Зазначимо, сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, вже складає щонайменше $2 млрд. Трагедія призвела до значних пошкоджень житлово-комунального сектора та енергетики, а також до значних непрямих збитків сільському господарству.