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Одеський зоопарк прихистив 300 врятованих тварин з Херсонщини

4 липня 2023 20:00
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Анна Мурадова
Редактор
Одеський зоопарк прихистив 300 врятованих тварин з Херсонщини
Ігор Бєляков, директор одеського зоопарку. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після підриву дамби Каховської ГЕС в Одеському зоопарку знайшли прихисток для майже 300 тварин. Вони переважно потрапили до Одеси на плавучих "островах", що були занесені течією до узбережжя міста. 

Про це повідомив директор одеського зоопарку Ігор Бєляков, під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Одеса.

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За словами Бєлякова, більшість тварин, які були рятуванні, належать до невеликих водних видів, таких як тритони, жаби, змії та черепахи. Частина з них занесені до Червоної книги України.

"Ми врятували майже 300 тварин, всі вони повинні повернутися у дику природу. Серед понад 100 дунайських тритонів, це рідкісна тварина, занесена у Червону книгу України. Проте на жаль, багато цих тварин загинуло… Цих тритонів ми не випускаємо, тому що їх потрібно повернути туди, звідки вони потрапили, на Херсонщину", — зазначив Ігор Бєляков.

Також було врятовано багато озерних жаб, водяних черепах та водяних вужів. Всіх цих тварин можна випустити на території Одещини, оскільки вони є місцевими жителями нашого регіону.

Директор також повідомив про те, що військові передали зоопарку трьох цуценят єнотоподібних собак, які надалі були відпущені у нижньодністровський природоохоронний парк, а також самицю оленя.

"Також на Херсонщині мешкають степові гадюки, але поки що вони біля Одеського узбережжя не з’являлися. Крім того, у море потрапило дуже багато ондатр. Цих тварин важко впіймати, але одесити принесли нам аж вісім ондатр. Зараз їх теж випустили на території Нижньодністровського парку", — додав Бєляков.

Зазначимо, підрив окупантами дамби Каховської ГЕС спричинив серйозні екологічні наслідки не тільки для Херсонщини. На узбережжя Одеси прибило труп самця крапчатого оленя.

Крім того, у мережі з'явилося відео, де пес проплив на дошці понад 100 кілометрів. Течією його з Херсону принесло аж до Одеси. Чотирилапий ледь вижив, проте небайдужі врятували тварину. 

 

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