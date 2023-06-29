Стало відомо, яка площа Чорного моря забруднилась внаслідок підриву Каховської ГЕС
В результаті підриву дамби Каховської гідроелектростанції вода у північно-західній частині Чорного моря на площі 7000 кв.км зазнала серйозного забруднення. Хоча рівень солоності води і концентрація хімічних речовин вже нормалізувалися, стан моря продовжує погіршуватися.
Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної військової адміністрації Павло Буланович.
"8 червня, досить швидко, прісні води ріки Дніпро потрапили до одеської затоки. 17 червня забруднені води вже дісталися гирла Дунаю, і зараз 7000 кв.км акваторії Північно-Західної частини Чорного моря забруднено", — розповів фахівець.
Зараз, на 29 червня, хімічний стан води і показники солоності знаходяться у межах норми. Показник солоності становить 12-13 проміле, хоча ця цифра є нестабільною. Проте Буланович вважає, що протягом наступного тижня ситуація нормалізується, і рівень солоності буде відповідати типовим значенням для літнього сезону.
Експерт зазначив, що у морській воді виявлені холероподібні вібріони, кишкові інфекції та гельмінти. Він наголосив, що хоча ці мікроорганізми не є збудниками холери, купатися в морі заборонено.
Тривалий вплив прісної води вздовж узбережжя спричиняє масове потрапляння прісноводних та солонувато водних організмів з басейну Дніпра та Дніпро-Бузького лиману в море та на берег. Однак, з регулюванням гідрологічного режиму та зростанням солоності води, ці організми масово почнуть гинути.Однак, головним фактором негативного впливу на стан моря є цвітіння водоростей, що сталося через вплив прісної води та високу температуру.
"У нас вже на 1,5 тисячі кв.км квітнуть. І ці водорості токсичні та забирають з води кисень, що може призвести до гибелі біоресурсів та кормової бази. Риба буде уходити в інші регіоні. В короткостроковій перспективі стан південно-західній частині акваторії Чорного моря буде погіршуватися, а певні наслідки підриву дамби можуть проявлятися ще не один рік", — зазначив фахівець.
Нагадаємо, представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Морська вода не відповідає санітарним нормам.