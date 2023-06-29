Стало відомо, яка площа Чорного моря забруднилась внаслідок підриву Каховської ГЕС

Узбережжя Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

В результаті підриву дамби Каховської гідроелектростанції вода у північно-західній частині Чорного моря на площі 7000 кв.км зазнала серйозного забруднення. Хоча рівень солоності води і концентрація хімічних речовин вже нормалізувалися, стан моря продовжує погіршуватися.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної військової адміністрації Павло Буланович.

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"8 червня, досить швидко, прісні води ріки Дніпро потрапили до одеської затоки. 17 червня забруднені води вже дісталися гирла Дунаю, і зараз 7000 кв.км акваторії Північно-Західної частини Чорного моря забруднено", — розповів фахівець.

Зараз, на 29 червня, хімічний стан води і показники солоності знаходяться у межах норми. Показник солоності становить 12-13 проміле, хоча ця цифра є нестабільною. Проте Буланович вважає, що протягом наступного тижня ситуація нормалізується, і рівень солоності буде відповідати типовим значенням для літнього сезону.

Експерт зазначив, що у морській воді виявлені холероподібні вібріони, кишкові інфекції та гельмінти. Він наголосив, що хоча ці мікроорганізми не є збудниками холери, купатися в морі заборонено.

Тривалий вплив прісної води вздовж узбережжя спричиняє масове потрапляння прісноводних та солонувато водних організмів з басейну Дніпра та Дніпро-Бузького лиману в море та на берег. Однак, з регулюванням гідрологічного режиму та зростанням солоності води, ці організми масово почнуть гинути.Однак, головним фактором негативного впливу на стан моря є цвітіння водоростей, що сталося через вплив прісної води та високу температуру.

Павло Буланович, директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

"У нас вже на 1,5 тисячі кв.км квітнуть. І ці водорості токсичні та забирають з води кисень, що може призвести до гибелі біоресурсів та кормової бази. Риба буде уходити в інші регіоні. В короткостроковій перспективі стан південно-західній частині акваторії Чорного моря буде погіршуватися, а певні наслідки підриву дамби можуть проявлятися ще не один рік", — зазначив фахівець.

Нагадаємо, представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Морська вода не відповідає санітарним нормам.