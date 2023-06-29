Стало известно, какая площадь Черного моря загрязнилась в результате подрыва Каховской ГЭС

Побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE

В результате подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции вода в северо-западной части Черного моря на площади 7000 кв.км подверглась серьезному загрязнению. Хотя уровень солености воды и концентрация химических веществ уже нормализовались, состояние моря продолжает ухудшаться.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказал директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской областной военной администрации Павел Буланович.

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"8 июня, довольно быстро, пресные воды реки Днепр попали в одесский залив. 17 июня загрязненные воды уже добрались до устья Дуная, и сейчас 7000 кв.км акватории Северо-Западной части Черного моря загрязнены", — рассказал специалист.

В настоящее время, на 29 июня, химическое состояние воды и показатели солености находятся в пределах нормы. Показатель солености составляет 12-13 промилле, хотя эта цифра нестабильна. Однако Буланович считает, что на следующей неделе ситуация нормализуется, и уровень солености будет соответствовать типичным значениям для летнего сезона.

Эксперт отметил, что в морской воде обнаружены холеровидные вибрионы, кишечные инфекции и гельминты. Он подчеркнул, что хотя эти микроорганизмы не возбудители холеры, купаться в море запрещено.

Длительное влияние пресной воды вдоль побережья оказывает массовое попадание пресноводных и солоновато водных организмов из бассейна Днепра и Днепро-Бугского лимана в море и на берег. Однако, с регулированием гидрологического режима и ростом солености воды, эти организмы массово начнут погибать. Однако главным фактором негативного влияния на состояние моря является цветение водорослей, которое произошло из-за влияния пресной воды и высокой температуры.

Павел Буланович, директор департамента по экологии и природным ресурсам Одесской ОВА. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

"И эти водоросли токсичны и забирают из воды кислород, что может привести к гибели биоресурсов и кормовой базы. Рыба будет уходить в другие регионы. В краткосрочной перспективе состояние юго-западной части акватории. Черное море будет ухудшаться, а определенные последствия подрыва дамбы могут проявляться еще не один год", — отметил специалист.

Напомним, представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Морская вода не отвечает санитарным нормам.