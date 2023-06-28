Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 28 червня

Аналіз стану води. Фото: google

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Морська вода не відповідає санітарним нормам.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Проби води, зібрані 23-24 червня в морському порту Одеси (причал № 2), показали присутність вібріонів НАГ 1 групи Хейберга, які можуть спричиняти гострі кишкові інфекції, але не є збудником холери. Проте, зразки морської води, відібрані для мікробіологічного аналізу, не відповідають гігієнічним нормам.

В якому стані питна вода

Згідно з інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", проведено аналіз 2 зразків питної води щодо санітарно-мікробіологічних та 2 зразків питної води щодо санітарно-хімічних показників. Результати не показали жодних відхилень від стандартів.

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, у пробах морської води, відібраних в м. Одесі напередодні (морський порт причал № 2), було виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга. Варто відзначити, що ці вібріони не є збудником холери, але можуть спричиняти гострі кишкові інфекції. Також у пробах води, зібраних на пляжі "Дача Ковалевського", були виявлені яйця гельмінтів волосоголовця, а на пляжі "Аркадія" — личинки гельмінтів аскариди.