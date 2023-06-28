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Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 28 червня

28 червня 2023 15:00
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Анна Мурадова
Редактор
Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 28 червня
Аналіз стану води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Морська вода не відповідає санітарним нормам. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Проби води, зібрані 23-24 червня в морському порту Одеси (причал № 2), показали присутність вібріонів НАГ 1 групи Хейберга, які можуть спричиняти гострі кишкові інфекції, але не є збудником холери. Проте, зразки морської води, відібрані для мікробіологічного аналізу, не відповідають гігієнічним нормам. 

В якому стані питна вода

Згідно з інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", проведено аналіз 2 зразків питної води щодо санітарно-мікробіологічних та 2 зразків питної води щодо санітарно-хімічних показників. Результати не показали жодних відхилень від стандартів.

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, у пробах морської води, відібраних в м. Одесі напередодні (морський порт причал № 2), було виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга. Варто відзначити, що ці вібріони не є збудником холери, але можуть спричиняти гострі кишкові інфекції. Також у пробах води, зібраних на пляжі "Дача Ковалевського", були виявлені яйця гельмінтів волосоголовця, а на пляжі "Аркадія" — личинки гельмінтів аскариди.

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