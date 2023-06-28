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Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 28 июня

28 июня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 28 июня
Анализ состояния воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Морская вода не отвечает санитарным нормам.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Пробы воды, собранные 23-24 июня в морском порту Одессы (причал № 2), показали присутствие вибрионов НАГ 1 группы Хейберга, которые могут вызвать острые кишечные инфекции, но не является возбудителем холеры. Однако образцы морской воды, отобранные для микробиологического анализа, не соответствуют гигиеническим нормам.

В каком состоянии питьевая вода

Согласно информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", проведен анализ 2 образцов питьевой воды по санитарно-микробиологическим и 2 образцов питьевой воды по санитарно-химическим показателям. Результаты не показали никаких уклонений от стандартов.

Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, в пробах морской воды, отобранных в г. Одессе накануне (морской порт причал №2), был обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга. Следует отметить, что эти вибрионы не являются возбудителем холеры, но могут вызывать острые кишечные инфекции. Также в пробах воды, собранных на пляже "Дача Ковалевского", были обнаружены яйца гельминтов волосоголовца, а на пляже "Аркадия" - личинки гельминтов аскариды.

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