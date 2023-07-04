Одесский зоопарк приютил 300 спасенных животных из Херсона

Игорь Беляков, директор одесского зоопарка. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

После подрыва дамбы Каховской ГЭС в Одесском зоопарке нашли убежище почти для 300 животных. Они преимущественно попали в Одессу на плавучих "островах", занесенных течением к побережью города.

Об этом сообщил директор одесского зоопарка Игорь Беляков, во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса.

Читайте также:

По словам Белякова, большинство спасаемых животных принадлежат к небольшим водным видам, таким как тритоны, лягушки, змеи и черепахи. Часть из них занесены в Красную книгу Украины.

"Мы спасли почти 300 животных, все они должны вернуться в дикую природу. Среди более 100 дунайских тритонов, это редкое животное, занесенное в Красную книгу Украины. Однако, к сожалению, многие эти животные погибли… Эти тритоны мы не выпускаем, потому что их нужно вернуть туда, откуда они попали, в Херсонскую область", — отметил Игорь Беляков.

Также были спасены многие озерные лягушки, водяные черепа и водяные уже. Всех этих животных можно выпустить на территории Одесской области, поскольку они являются местными жителями нашего региона.

Директор также сообщил о том, что военные передали зоопарку трех щенков енотовидных собак, которые в дальнейшем были отпущены в нижнеднестровский природоохранный парк, а также самку оленя.

"Также в Херсонской области живут степные гадюки, но пока они у Одесского побережья не появлялись. Кроме того, в море попало очень много ондатр. Этих животных трудно поймать, но одесситы принесли нам аж восемь ондатр. Сейчас их тоже выпустили на территории Нижнеднестровского парка", — добавил Беляков.

Отметим, подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС повлек за собой серьезные экологические последствия не только для Херсонской области. На побережье Одессы прибило труп самца крапчатого оленя.

Кроме того, в сети появилось видео, где пес проплыл на доске более 100 километров. Течением его из Херсона принесло в Одессу. Четвероногий едва выжил, однако неравнодушные спасли животное.