"Пліч-о-пліч": Одесчина будет восстанавливать пострадавшие села в Херсонской обалсти

Поврежден дом в Херсонской области. Фото: Одесская ОВА

Одесская область присоединилась к реализации проекта "Пліч-о-пліч", направленного на помощь регионам Украины в восстановлении территорий, пострадавших от агрессии России. Соседняя Херсонская область, один из наиболее пострадавших регионов, станет пилотной площадкой для реализации этого проекта.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

Читайте также:

""Пліч-о-пліч" объединяет людей и органы местного самоуправления тыловых регионов, для восстановления, восстановления общин, наиболее пострадавших от последствий российской агрессии. Для решения этой задачи будут привлекаться ресурсы и другие возможности нашей области", — отметил глава Одесской области Олег Кипер.

Одесская область взяла под свой патронат три села: Новодмитровку, Киселевку и Благодатное. Все эти населенные пункты пережили оккупацию русскими войсками и были освобождены нашими героями осенью прошлого года. Перед началом войны в этих селах проживало около 4,5 тысячи человек.

В проекте предусмотрено восстановление 257 объектов, включая детские сады, школы, медицинские учреждения и жилые дома.

В настоящее время Одесская область сформировала 17 бригад, готовых приступать к работе. Сейчас они активно занимаются подготовкой для восстановления деревень в Херсонской области.

Разрушен дом в Херсонской области. Фото: Одесская ОВА

Напомним, после подрыва дамбы Каховской ГЭС в Одесском зоопарке нашли убежище почти для 300 животных. Они попали в Одессу преимущественно на плавучих "островах", занесенных течением к побережью города.

Отметим, сумма прямого ущерба, нанесенного подрывом Каховской ГЭС, уже составляет по меньшей мере $2 млрд. Трагедия привела к значительным повреждениям жилищно-коммунального сектора и энергетики, а также к значительным непрямым убыткам сельского хозяйства.