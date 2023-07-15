Одеські медики вирушать до Миколаєва та Херсона

Медики-добровольці з пацієнтами. Фото: МОЗ

Майже 700 лікарів-добровольців вирушать у Миколаївську та Херсонську область до районів, які були підтоплені водою. Така підтримка допоможе надавати медичну допомогу на місцях набагато швидше.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

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За інформацією МОЗ, для підсилення кадрової спроможності лікарень до роботи на території постраждалих регіонів, зокрема Херсонщини й Миколаївщини, залучаються медики з усієї України. Станом на зараз 57 медиків вже працюють у відрядженнях в Херсонській області та 10 — у Миколаївській. Відрядження почались з 20 червня. Кожна команда працює від двох тижнів до місяця. Наразі графік відряджень сформовано до 3 вересня.

"У мене дуже відповідальні і жертовні колеги, друзі. Вони мене надихають. Крім того, кожен з нас наближає перемогу так, як може. Я вмію лікувати дітей, тому й подалася на Миколаївщину — у регіон, який ближче до епіцентру ураження, ніж моя Вінниччина", — говорить лікар-педіатр Ольга Юдіна.

Які фахівці залучаються

лікарі-анестезіологи,

лікарі-травматологи дитячі,

лікарі-офтальмологи,

лікарі-невропатологи,

лікарі-фтизіатри,

лікарі-хірурги щелепно-лицеві,

лікарі-нейрохірурги,

лікарі-гематологи,

лікарі-рентгенологи,

лікарі-онкологи,

лікарі-гінекологи-онкологи,

лікарі з променевої терапії,

лікарі невідкладної (екстреної) медичної допомоги,

медичні сестри.

Як лікарям долучитися

Через керівника лікарні, який подає списки охочих медичних працівників для їх направлення у відрядження для надання медичної допомоги та/або реабілітаційної допомоги;

самостійно, зателефонувавши на гарячу лінію МОЗ та залишивши заявку на участь за номером телефону: 0-800-60-20-19.

Нагадаємо, протягом пів року в Одеському регіоні понад 200 медичних працівників успішно пройшли навчання з питань "Безбар'єрного доступу". Цей процес набув особливого значення завдяки допомозі фондів ООН у галузі народонаселення, фонду здоров'я жінки та планування сім'ї, а також українського жіночого фонду.