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Одеські медики вирушать до Миколаєва та Херсона

15 липня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські медики вирушать до Миколаєва та Херсона
Медики-добровольці з пацієнтами. Фото: МОЗ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Майже 700 лікарів-добровольців вирушать у Миколаївську та Херсонську область до районів, які були підтоплені водою. Така підтримка допоможе надавати медичну допомогу на місцях набагато швидше.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

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За інформацією МОЗ, для підсилення кадрової спроможності лікарень до роботи на території постраждалих регіонів, зокрема Херсонщини й Миколаївщини, залучаються медики з усієї України. Станом на зараз 57 медиків вже працюють у відрядженнях в Херсонській області та 10 — у Миколаївській. Відрядження почались з 20 червня. Кожна команда працює від двох тижнів до місяця. Наразі графік відряджень сформовано до 3 вересня. 

"У мене дуже відповідальні і жертовні колеги, друзі. Вони мене надихають. Крім того, кожен з нас наближає перемогу так, як може. Я вмію лікувати дітей, тому й подалася на Миколаївщину — у регіон, який ближче до епіцентру ураження, ніж моя Вінниччина", — говорить лікар-педіатр Ольга Юдіна.

Які фахівці залучаються

  • лікарі-анестезіологи,
  • лікарі-травматологи дитячі,
  • лікарі-офтальмологи,
  • лікарі-невропатологи,
  • лікарі-фтизіатри,
  • лікарі-хірурги щелепно-лицеві,
  • лікарі-нейрохірурги,
  • лікарі-гематологи,
  • лікарі-рентгенологи,
  • лікарі-онкологи,
  • лікарі-гінекологи-онкологи,
  • лікарі з променевої терапії,
  • лікарі невідкладної (екстреної) медичної допомоги,
  • медичні сестри.

Як лікарям долучитися 

  • Через керівника лікарні, який подає списки охочих медичних працівників для їх направлення у відрядження для надання медичної допомоги та/або реабілітаційної допомоги;
  • самостійно, зателефонувавши на гарячу лінію МОЗ та залишивши заявку на участь за номером телефону: 0-800-60-20-19.

Нагадаємо, протягом пів року в Одеському регіоні понад 200 медичних працівників успішно пройшли навчання з питань "Безбар'єрного доступу". Цей процес набув особливого значення завдяки допомозі фондів ООН у галузі народонаселення, фонду здоров'я жінки та планування сім'ї, а також українського жіночого фонду.

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