Одеські медики вирушать до Миколаєва та Херсона
Майже 700 лікарів-добровольців вирушать у Миколаївську та Херсонську область до районів, які були підтоплені водою. Така підтримка допоможе надавати медичну допомогу на місцях набагато швидше.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.
За інформацією МОЗ, для підсилення кадрової спроможності лікарень до роботи на території постраждалих регіонів, зокрема Херсонщини й Миколаївщини, залучаються медики з усієї України. Станом на зараз 57 медиків вже працюють у відрядженнях в Херсонській області та 10 — у Миколаївській. Відрядження почались з 20 червня. Кожна команда працює від двох тижнів до місяця. Наразі графік відряджень сформовано до 3 вересня.
"У мене дуже відповідальні і жертовні колеги, друзі. Вони мене надихають. Крім того, кожен з нас наближає перемогу так, як може. Я вмію лікувати дітей, тому й подалася на Миколаївщину — у регіон, який ближче до епіцентру ураження, ніж моя Вінниччина", — говорить лікар-педіатр Ольга Юдіна.
Які фахівці залучаються
- лікарі-анестезіологи,
- лікарі-травматологи дитячі,
- лікарі-офтальмологи,
- лікарі-невропатологи,
- лікарі-фтизіатри,
- лікарі-хірурги щелепно-лицеві,
- лікарі-нейрохірурги,
- лікарі-гематологи,
- лікарі-рентгенологи,
- лікарі-онкологи,
- лікарі-гінекологи-онкологи,
- лікарі з променевої терапії,
- лікарі невідкладної (екстреної) медичної допомоги,
- медичні сестри.
Як лікарям долучитися
- Через керівника лікарні, який подає списки охочих медичних працівників для їх направлення у відрядження для надання медичної допомоги та/або реабілітаційної допомоги;
- самостійно, зателефонувавши на гарячу лінію МОЗ та залишивши заявку на участь за номером телефону: 0-800-60-20-19.
Нагадаємо, протягом пів року в Одеському регіоні понад 200 медичних працівників успішно пройшли навчання з питань "Безбар'єрного доступу". Цей процес набув особливого значення завдяки допомозі фондів ООН у галузі народонаселення, фонду здоров'я жінки та планування сім'ї, а також українського жіночого фонду.