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Одесские медики отправятся в Николаев и Херсон

15 июля 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские медики отправятся в Николаев и Херсон
Медики-добровольцы с пациентами. Фото: МОЗ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Почти 700 врачей добровольцев отправятся в Николаевскую и Херсонскую область в районы, которые были подтоплены водой. Такая поддержка поможет оказывать медицинскую помощь на местах гораздо быстрее.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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По информации Минздрава, для усиления кадровой способности больниц к работе на территории пострадавших регионов, в частности, Херсонщины и Николаевщины, привлекаются медики со всей Украины. На данный момент 57 медиков уже работают в командировках в Херсонской области и 10 — в Николаевской. Командировки начались с 20 июня. Каждая команда работает от двух недель до месяца. В настоящее время график командировок сформирован до 3 сентября.

"У меня очень ответственные и жертвенные коллеги, друзья. Они меня вдохновляют. Кроме того, каждый из нас приближает победу так, как может. Я умею лечить детей, поэтому и отправилась на Николаевщину — в регион, который ближе к эпицентру поражения, чем моя. Виннитчина", — говорит врач-педиатр Ольга Юдина.

Какие специалисты привлекаются

  • врачи-анестезиологи,
  • врачи-травматологи детские,
  • врачи-офтальмологи,
  • врачи-невропатологи,
  • врачи-фтизиатры,
  • врачи-хирурги челюстно-лицевые,
  • врачи-нейрохирурги,
  • врачи-гематологи,
  • врачи-рентгенологи,
  • врачи-онкологи,
  • врачи-гинекологи-онкологи,
  • врачи по лучевой терапии,
  • врачи неотложной (экстренной) медицинской помощи,
  • медицинские сестры.

Как врачам присоединиться

  • Через руководителя больницы, который представляет списки желающих медицинских работников для их направления в командировку для оказания медицинской помощи и/или реабилитационной помощи;
  • самостоятельно, позвонив по горячей линии Минздрава и оставив заявку на участие по телефону: 0-800-60-20-19.

Напомним, в течение полугода в Одесском регионе более 200 медицинских работников успешно прошли обучение по вопросам "безбарьерного доступа". Этот процесс приобрел особое значение благодаря помощи фондов ООН в области народонаселения, фонда здоровья женщины и планирования семьи, а также украинского женского фонда.

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