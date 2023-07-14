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Медична підтримка для внутрішньо переміщених в Одесі

14 липня 2023 19:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Медична підтримка для внутрішньо переміщених в Одесі
Працівники швидкої допомоги. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські медичні заклади надають неоціненну допомогу внутрішньо переміщеним українцям. У медзакладах створено інтегровані центри психологічної підтримки, які вже відвідали близько 8600 людей.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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За перші шість місяців цього року в Одесі:

  • Понад 27 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримали консультації від лікарів.
  • Було укладено понад 7 тисяч декларацій з переселенцями, включаючи понад 3400 дітей, проте навіть без декларацій усім надається медична допомога.
  • Понад 23 тисячі пацієнтів отримали амбулаторне лікування.
  • Близько 4800 осіб одужали від захворювань у стаціонарних умовах.
  • У міських пологових будинках народилося 956 малюків внутрішньо переміщених жінок.

Нагадаємо, в області планують створити хаб, який забезпечуватиме комплексну систему медичних послуг для мешканців Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. Вже розроблено кілька інвестиційних проєктів щодо модернізації санаторно-курортних закладів, що будуть функціонувати в рамках цього хабу.

Зазначимо, в Одесі було успішно реалізовано проєкт створення гінекологічних кабінетів з безбар'єрним доступом, які пропонують широкий спектр послуг жінкам. Вже було обстежено понад тисячу осіб. 

Крім того, протягом пів року в Одеському регіоні понад 200 медичних працівників успішно пройшли навчання з питань "Безбар'єрного доступу". Цей процес набув особливого значення завдяки допомозі фондів ООН у галузі народонаселення, фонду здоров'я жінки та планування сім'ї, а також українського жіночого фонду.

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