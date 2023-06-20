Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі працюють безбар'єрні гінекологічні кабінети arrow

В Одесі працюють безбар'єрні гінекологічні кабінети

20 червня 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі працюють безбар'єрні гінекологічні кабінети
Брифінг в Одесі. Фото: Медіацентр Україна — Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі було успішно реалізовано проєкт створення гінекологічних кабінетів з безбар'єрним доступом, які пропонують широкий спектр послуг жінкам. Вже було обстежено понад тисячу осіб. 

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла заступниця директорки Департаменту охорони здоров’я Одеської військової адміністрації Анжела Попадюк.

Читайте також:

З початку осені, п'ять гінекологічних кабінетів з безбар'єрним доступом активно працюють у медичних закладах Одеси, надаючи обстеження та консультації для жінок. Загалом, протягом цього періоду було обстежено 1144 жінки. Це демонструє потребу в такому виді медичних послуг.

"У кабінеті на базі лікарні міста Доброслав було прийнято 260 жінок, з них жінок з інвалідністю 28, жінок ВПО — 42. У багатопрофільній лікарні міста Біляївка медики прийняли 70 жінок, з них 27 з обмеженими можливостями. У Саратській центральній лікарні 239 жінок. В Ізмаїльській міській центральній лікарні 270 жінок. У пологовому будинку №7 було обстежено 305 жінок", — розповіла Анжела Попадюк

Анжела Попадюк підкреслила, що гінекологічні кабінети з безбар'єрним доступом надаються безоплатно жінкам та дівчатам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Зокрема, ця ініціатива спрямована на допомогу жінкам внутрішньо переміщеним особам та тим, хто став жертвою насильства під час війни. Більш того, пацієнтки можуть отримати додаткову підтримку у вигляді медикаментів та засобів медичного призначення.

Нагадаємо, в Одесі з'явилося ще три квартири, які стануть тимчасовим домом для жінок з дітьми, що постраждали від домашнього насильства або сексуального насильства, пов'язаного зі збройним конфліктом. Квартири відремонтували та облаштували в рамках гуманітарного проєкту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB