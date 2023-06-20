В Одесі працюють безбар'єрні гінекологічні кабінети

Брифінг в Одесі. Фото: Медіацентр Україна — Одеса

В Одесі було успішно реалізовано проєкт створення гінекологічних кабінетів з безбар'єрним доступом, які пропонують широкий спектр послуг жінкам. Вже було обстежено понад тисячу осіб.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла заступниця директорки Департаменту охорони здоров’я Одеської військової адміністрації Анжела Попадюк.

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З початку осені, п'ять гінекологічних кабінетів з безбар'єрним доступом активно працюють у медичних закладах Одеси, надаючи обстеження та консультації для жінок. Загалом, протягом цього періоду було обстежено 1144 жінки. Це демонструє потребу в такому виді медичних послуг.

"У кабінеті на базі лікарні міста Доброслав було прийнято 260 жінок, з них жінок з інвалідністю 28, жінок ВПО — 42. У багатопрофільній лікарні міста Біляївка медики прийняли 70 жінок, з них 27 з обмеженими можливостями. У Саратській центральній лікарні 239 жінок. В Ізмаїльській міській центральній лікарні 270 жінок. У пологовому будинку №7 було обстежено 305 жінок", — розповіла Анжела Попадюк

Анжела Попадюк підкреслила, що гінекологічні кабінети з безбар'єрним доступом надаються безоплатно жінкам та дівчатам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Зокрема, ця ініціатива спрямована на допомогу жінкам внутрішньо переміщеним особам та тим, хто став жертвою насильства під час війни. Більш того, пацієнтки можуть отримати додаткову підтримку у вигляді медикаментів та засобів медичного призначення.

Нагадаємо, в Одесі з'явилося ще три квартири, які стануть тимчасовим домом для жінок з дітьми, що постраждали від домашнього насильства або сексуального насильства, пов'язаного зі збройним конфліктом. Квартири відремонтували та облаштували в рамках гуманітарного проєкту.