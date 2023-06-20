В Одессе работают безбарьерные гинекологические кабинеты

Брифинг в Ивано-Франковске. Фото: Медиацентр Украина — Одесса

В Одессе успешно реализован проект создания гинекологических кабинетов с безбарьерным доступом, которые предлагают широкий спектр услуг женщинам. Уже было обследовано более тысячи человек.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Одесской военной администрации Анжела Попадюк.

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С начала осени пять гинекологических кабинетов с безбарьерным доступом активно работают в медицинских учреждениях Одессы, предоставляя обследования и консультации для женщин. Всего в течение этого периода было обследовано 1144 женщины. Это показывает потребность в таком виде медицинских услуг.

"В кабинете на базе больницы города Доброслав было принято 260 женщин, из них женщин с инвалидностью 28, женщин ВПЛ — 42. В многопрофильной больнице города Беляевка медики приняли 70 женщин, из них 27 с ограниченными возможностями. В Саратской центральной больнице 239 женщин. Измаильской городской центральной больнице 270 женщин. В роддоме №7 было обследовано 305 женщин", — рассказала Анжела Попадюк

Анжела Попадюк подчеркнула, что гинекологические кабинеты с безбарьерным доступом предоставляются бесплатно женщинам и девушкам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. В частности, эта инициатива направлена на помощь женщинам внутри перемещенным лицам и тем, кто стал жертвой насилия во время войны. Более того, пациентки могут получить дополнительную поддержку в виде медикаментов и медицинского назначения.

Напомним, в Одессе появились еще три квартиры, которые станут временным домом для женщин с детьми, пострадавшими от домашнего насилия или сексуального насилия, связанного с вооруженным конфликтом. Квартиры отремонтировали и обустроили в рамках гуманитарного проекта.