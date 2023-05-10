В Одесі відремонтовано квартири для жінок з дітьми, постраждалих від насильства

Облаштована квартира для жінок з дітьми. Фото: Одеська міська рада

В Одесі з'явилося ще три квартири, які стануть тимчасовим домом для жінок з дітьми, що потерпіли від домашнього насильства або сексуального насильства, пов'язаного зі збройним конфліктом. Квартири відремонтували та облаштували в рамках гуманітарного проєкту

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Безпека перш за все

Безпечне місце проживання є важливим аспектом для людини. Тому міська рада дякує партнерам за тісну співпрацю, яка допомогла створити безпечні умови для жінок та їх дітей. У разі потреби, соціальні служби надаватимуть психологічну підтримку, а також допоможуть з отриманням медичної та соціальної допомоги.

Відремонтована квартира для жінок з дітьми. Фото: Одеська міська рада

Комфортне проживання

Квартири відремонтовано з використанням сучасних технологій та матеріалів. Вони обладнані усім необхідним для комфортного тимчасового проживання, що дозволить жінкам та їх дітям відновити свої сили та пережити трудні моменти.

Зазначимо, в Одеському пологовому будинку №7 продовжує працювати гінекологічний кабінет, який надає комплексну медичну допомогу жінкам в умовах воєнного часу. Послуги надаються безоплатно всім жінкам і дівчатам, зокрема тим, які опинилися в складній ситуації, тимчасово переміщеним особам та жінкам, які постраждали від насильства.