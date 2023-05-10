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В Одессе отремонтированы квартиры для женщин с детьми, пострадавших от насилия

10 мая 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе отремонтированы квартиры для женщин с детьми, пострадавших от насилия
Обустроена квартира для женщин с детьми. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе появились еще три квартиры, которые станут временным домом для женщин с детьми, пострадавшими от домашнего насилия или сексуального насилия, связанного с вооруженным конфликтом. Квартиры отремонтировали и обустроили в рамках гуманитарного проекта

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Безопасность прежде всего

Безопасное место жительства является важным аспектом для человека. Поэтому городской совет благодарит партнеров за тесное сотрудничество, которое помогло создать безопасные условия для женщин и их детей. В случае необходимости социальные службы будут оказывать психологическую поддержку, а также помогут с получением медицинской и социальной помощи.

Отремонтированная квартира для женщин с детьми. Фото: Одесский городской совет
Отремонтированная квартира для женщин с детьми. Фото: Одесский городской совет

Комфортное проживание

Квартиры отремонтированы с использованием современных технологий и материалов. Они оборудованы всем необходимым для комфортного проживания, что позволит женщинам и их детям восстановить свои силы и пережить трудные моменты.

Отметим, в Одесском роддоме №7 продолжает работать гинекологический кабинет, оказывающий комплексную медицинскую помощь женщинам в условиях военного времени. Услуги предоставляются бесплатно всем женщинам и девушкам, в том числе тем, кто оказался в сложной ситуации, временно перемещенным лицам и женщинам, которые пострадали от насилия.

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