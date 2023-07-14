Медицинская поддержка для внутренне перемещенных в Одессе

Работники скорой помощи. Фото: google

Одесские медицинские учреждения оказывают неоценимую помощь внутренне перемещенным украинским. В медучреждениях созданы интегрированные центры психологической поддержки, которые уже посетили около 8600 человек.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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За первые шесть месяцев этого года в Одессе:

Более 27 тысяч внутренне перемещенных получили консультации от врачей.

Было заключено более 7 тысяч деклараций с переселенцами, включая более 3400 детей, но даже без деклараций всем оказывается медицинская помощь.

Более 23 тысяч пациентов получили амбулаторное лечение.

Около 4800 человек поправились от заболеваний в стационарных условиях.

В городских роддомах родилось 956 малышей внутренне перемещенных женщин.

Напомним, в области планируют создать хаб, обеспечивающий комплексную систему медицинских услуг для жителей Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Уже разработано несколько инвестиционных проектов по модернизации санаторно-курортных заведений, функционирующих в рамках этого хаба.

Отметим, что в Одессе был успешно реализован проект создания гинекологических кабинетов с безбарьерным доступом, которые предлагают широкий спектр услуг женщинам. Уже было обследовано более тысячи человек.

Кроме того, в течение полугода в Одесском регионе более 200 медицинских работников успешно прошли обучение по "Безбарьерному доступу". Этот процесс приобрел особое значение благодаря помощи фондов ООН в области народонаселения, фонда здоровья женщины и планирования семьи, а также украинского женского фонда.