Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Медицинская поддержка для внутренне перемещенных в Одессе arrow

Медицинская поддержка для внутренне перемещенных в Одессе

14 июля 2023 19:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Медицинская поддержка для внутренне перемещенных в Одессе
Работники скорой помощи. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесские медицинские учреждения оказывают неоценимую помощь внутренне перемещенным украинским. В медучреждениях созданы интегрированные центры психологической поддержки, которые уже посетили около 8600 человек.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

За первые шесть месяцев этого года в Одессе:

  • Более 27 тысяч внутренне перемещенных получили консультации от врачей.
  • Было заключено более 7 тысяч деклараций с переселенцами, включая более 3400 детей, но даже без деклараций всем оказывается медицинская помощь.
  • Более 23 тысяч пациентов получили амбулаторное лечение.
  • Около 4800 человек поправились от заболеваний в стационарных условиях.
  • В городских роддомах родилось 956 малышей внутренне перемещенных женщин.

Напомним, в области планируют создать хаб, обеспечивающий комплексную систему медицинских услуг для жителей Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Уже разработано несколько инвестиционных проектов по модернизации санаторно-курортных заведений, функционирующих в рамках этого хаба.

Отметим, что в Одессе был успешно реализован проект создания гинекологических кабинетов с безбарьерным доступом, которые предлагают широкий спектр услуг женщинам. Уже было обследовано более тысячи человек.

Кроме того, в течение полугода в Одесском регионе более 200 медицинских работников успешно прошли обучение по "Безбарьерному доступу". Этот процесс приобрел особое значение благодаря помощи фондов ООН в области народонаселения, фонда здоровья женщины и планирования семьи, а также украинского женского фонда.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Коррупция, зарплаты военным, контрабанда и бэк-офисы. Большое интервью с Ярославом Железняком

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз