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На Одещині триває навчання медиків з "Безбар'єрного доступу"

20 червня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині триває навчання медиків з "Безбар'єрного доступу"
Медики на навчанні. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом пів року в Одеському регіоні понад 200 медичних працівників успішно пройшли навчання з питань "Безбар'єрного доступу". Цей процес набув особливого значення завдяки допомозі фондів ООН у галузі народонаселення, фонду здоров'я жінки та планування сім'ї, а також українського жіночого фонду. 

Про це повідомила старша координаторка проєкту "Міста" від UNFPA Людмила Акімова.

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"За пів року у нас пройшло навчання понад 200 медиків Одещини. І наприкінці червня в нас буде ще два п’ятиденних тренінги, на яких особлива увага приділяється психологічній підтримці особам, постраждалим під час війни та постраждалим від жіночого насильства. І на цих тренінгах ми додатково підготуємо ще 60 медичних працівників", — зазначали Людмила Акімова. 

У своєму зверненні координаторка проєкту також закликала осіб, які стали жертвами сексуального насильства під час воєнних дій, звертатися за допомогою на національну гарячу лінію, яка надає підтримку у випадках домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.

Номери гарячих ліній, на які можна звернутися: 116 123 або 0 800 500 335, а також урядову "гарячу лінію" 1547, "гарячу лінію" підтримки жіночого здоров'я 3033, а також центр допомоги врятованим за номером 067 131 39 38.

"Сексуальне насильство, пов’язане з війною — це не тільки ґвалтування. Це і погрози і спроби зґвалтування, каліцтво статевих органів, тортури сексуального характеру, це примус за спостереженням сексуального насильства над іншими людьми, це примусове оголення. Коли на блокпосту ворог оглядає жінку — це вже ознака сексуального насильства…. Тому дуже важливо, щоб наші земляки не мовчали та зверталися", — зазначила Акімова.

Нагадаємо, в Одесі відкрито ювілейний, десятий за ліком, Центр допомоги врятованим. Центри такого типу вже успішно працюють у Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Чернівцях, Мукачево, Харкові, Херсоні та Полтаві.

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