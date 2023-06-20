В Одесской области продолжается обучение медиков по "Безбарьерному доступу"

Медики на обучении. Фото: google

В течение полугода в Одесском регионе более 200 медицинских работников успешно прошли обучение по вопросам "Безбарьерного доступа". Этот процесс приобрел особое значение благодаря помощи фондов ООН в области народонаселения, фонда здоровья женщины и планирования семьи, а также украинского женского фонда.

Об этом сообщила старшая координатор проекта "Города" от UNFPA Людмила Акимова.

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"За полгода у нас прошло обучение более 200 медиков Одесчины. И в конце июня у нас будет еще два пятидневных тренинга, на которых особое внимание уделяется психологической поддержке лицам, пострадавшим во время войны и пострадавшим от женского насилия. И на этих тренингах мы дополнительно подготовим еще 60 медицинских работников", — отмечали Людмила Акимова.

В своем обращении координатор проекта также призвала лиц, ставших жертвами сексуального насилия во время военных действий, обращаться за помощью на национальную горячую линию, оказывающую поддержку в случаях домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации.

Номера горячих линий, на которые можно обратиться: 116123 или 0800500335, а также правительственную "горячую линию" 1547, "горячую линию" поддержки женского здоровья 3033, а также центр помощи спасенным по номеру 06713139.

"Сексуальное насилие, связанное с войной — это не только изнасилование. Это и угрозы и попытки изнасилования, увечье половых органов, пытки сексуального характера, это принуждение по наблюдению сексуального насилия над другими людьми, это принудительное обнажение. Когда на блокпосте враг осматривает женщину — это уже признак сексуального насилия… Поэтому очень важно, чтобы наши земляки не молчали и обращались", — отметила Акимова.

Напомним, в Одессе открыт юбилейный, десятый по счету, Центр помощи спасенным. Центры такого типа уже успешно работают в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Черновцах, Мукачево, Харькове, Херсоне и Полтаве.