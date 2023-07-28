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"Бок о бок": Одесчина помогает восстановить три села на Херсонщине

28 июля 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Бок о бок": Одесчина помогает восстановить три села на Херсонщине
Разрушенный дом в Херсонской области. Фото: Одесская ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В рамках проекта "Пліч-о-пліч" Одесская область занимается восстановлением населенных пунктов на Херсонской области. Уже было заключено 25 договоров с Чернобаевским территориальным сообществом и 5 договоров с Великоалександровским территориальным сообществом, чтобы обеспечить необходимые материалы для восстановления.

Об этом сообщает Одесский РОА.

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На этой неделе начались ремонтные работы в трех жилых домах в селе Киселевка, а также в двух домах в селе Благодатное, которые принадлежат Чернобаевской территориальной общине. Для выполнения работ были привлечены 12 строителей в Киселевке и 6 строителей в Благодатном.

В селе Новодмитровка из-за сложного логистического пути поставка строительных материалов задерживается. Однако заказы на материалы уже осуществлены, и 3 работника сейчас проводят подготовительные работы на месте.

Ремонтные работы в Херсонской области Фото: Одесская РВА
Ремонтные работы в Херсонской области Фото: Одесская РВА

В настоящее время Одесская ОВА перечислила Херсонской ОВА 5 млн грн за счет субвенции: 1,5 млн грн для Великоалександровского поселкового совета и 3,5 млн грн для Чернобаевского сельского совета. Кроме того, в планах еще выделить 15 млн грн из областного бюджета для Херсонской ОВА, а также 23 млн грн на восстановление объектов социальной сферы.

Запланировано восстановление 255 объектов в Херсонской области, что позволит улучшить жизнь местного населения и способствовать социальному развитию региона.

Напомним, около 700 врачей-добровольцев из Одесчины отправятся в Николаевскую и Херсонскую область в районы, которые были подтоплены водой. Такая поддержка поможет оказывать медицинскую помощь на местах гораздо быстрее.

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