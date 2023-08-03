"Бок о бок": Одесчина восстанавливает села в Херсонской области

Ремонт крыши дома. Фото: Одесская ОВА

Уже вторую неделю команда строителей из Одесчины активно работает в рамках проекта "Бок о бок". Он направлен на восстановление населенных пунктов Херсонской области, подвергшихся разрушениям в результате наводнения из-за террористического подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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В селе Киселевка, входящее в Чернобаевскую территориальную громаду, завершили замену кровли на двух жилых домах, а на одном из них продолжаются работы по монтажу новой кровли. Проектом были привлечены 12 опытных строителей, вкладывающих усилия в возвращение домов жильцам.

Жители еще одного села — Благодатное, также из Чернобаевской территориальной громады — уже видят результаты восстановления. На этой неделе завершили работы по замене кровли на одном жилом доме, а на второй еще продолжаются восстановительные мероприятия. В этом процессе участвуют 6 специалистов.

Восстановление домов. Фото: Одесская ОВА

Также стартовали работы в селе Новодмитровка, принадлежащей Великоалександровской территориальной общине. Там уже начат монтаж кровли на двух жилых домах, и в этом процессе привлечены 9 квалифицированных строителей.

Напомним, Одесская ОВА перечислила Херсонской ОВА 5 млн грн за счет субвенции: 1,5 млн грн для Великоалександровского поселкового совета и 3,5 млн грн для Чернобыевского сельского совета. Кроме того, в планах еще выделить 15 млн. грн. из областного бюджета для Херсонской ОВА, а также 23 млн. грн. на восстановление объектов социальной сферы.