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"Бок о бок": Одесчина восстанавливает села в Херсонской области

3 августа 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Бок о бок": Одесчина восстанавливает села в Херсонской области
Ремонт крыши дома. Фото: Одесская ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Уже вторую неделю команда строителей из Одесчины активно работает в рамках проекта "Бок о бок". Он направлен на восстановление населенных пунктов Херсонской области, подвергшихся разрушениям в результате наводнения из-за террористического подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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В селе Киселевка, входящее в Чернобаевскую территориальную громаду, завершили замену кровли на двух жилых домах, а на одном из них продолжаются работы по монтажу новой кровли. Проектом были привлечены 12 опытных строителей, вкладывающих усилия в возвращение домов жильцам.

Жители еще одного села — Благодатное, также из Чернобаевской территориальной громады — уже видят результаты восстановления. На этой неделе завершили работы по замене кровли на одном жилом доме, а на второй еще продолжаются восстановительные мероприятия. В этом процессе участвуют 6 специалистов.

Восстановление домов. Фото: Одесская ОВА
Восстановление домов. Фото: Одесская ОВА

Также стартовали работы в селе Новодмитровка, принадлежащей Великоалександровской территориальной общине. Там уже начат монтаж кровли на двух жилых домах, и в этом процессе привлечены 9 квалифицированных строителей.

Напомним, Одесская ОВА перечислила Херсонской ОВА 5 млн грн за счет субвенции: 1,5 млн грн для Великоалександровского поселкового совета и 3,5 млн грн для Чернобыевского сельского совета. Кроме того, в планах еще выделить 15 млн. грн. из областного бюджета для Херсонской ОВА, а также 23 млн. грн. на восстановление объектов социальной сферы.

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