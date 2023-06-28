На Одещині покарали паліїв сухої рослинності: який штраф на них чекає
Правопорушників, які самовільно спалювали суху рослинність у Березівському районі, притягнуто до адміністративної відповідальності. Результати розслідування показали, що ці громадяни ігнорували попередження та заборони, нехтуючи безпекою своєю та оточення.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Загалом було складено 4 протоколи згідно зі статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає штраф у розмірі від 3060 до 6120 гривень.
Більшість з пожеж виникли через недбале ставлення громадян до природного середовища. Спалахи пожеж здебільшого починались від підпалу сухої рослинності та недопалків.
Правила поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
У разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтесь до Служби порятунку за номером 101.
Зазначимо, від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.