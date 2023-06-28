В Одесской области наказали поджигателей сухой растительности: какой штраф их ждет

Спасательный тушит пожар. Фото: ГСЧС

Правонарушители, самовольно сжигавшие сухую растительность в Березовском районе, привлечены к административной ответственности. Результаты расследования показали, что эти граждане игнорировали предупреждения и запреты, пренебрегая безопасностью своей и окружающих.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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Всего было составлено 4 протокола согласно статье 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф в размере от 3060 до 6120 гривен.

Большинство из пожаров возникли из-за небрежного отношения граждан к природной среде. Вспышки пожаров в основном начинались от поджога сухой растительности и окурков.

Правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

При возникновении пожара или любой другой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в Службу спасения по номеру 101.

Отметим, что с начала текущего года на территории Одесчины произошло более 500 пожаров сухой растительности в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров - безответственное поведение граждан.