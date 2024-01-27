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На Одещині поліцейські вилучили майже 19 тисяч одиниць тютюнових виробів

27 січня 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині поліцейські вилучили майже 19 тисяч одиниць тютюнових виробів
Вилучені тютюнові вироби. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Від початку року поліцейські Одещини вилучили майже 19 тисяч одиниць контрабандної тютюнової продукції. Правопорушникам загрожує штраф з конфіскацією предметів торгівлі.

Про це йдеться на сайті ГУНП в Одеській області

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Відомо, що поліцейські провели понад чотири тисячі перевірок місць торгівлі. У ході рейдів виявлено 150 порушень встановлених правил торгівлі тютюновими виробами. "Контрабандистів" викрили в Одесі та інших районах області. 

Контрафактні тютюнові вироби на Одещині

За інформацією поліцейських, в Одесі викрили 10 громадян. Порушники реалізовували цигарки, тютюнові суміші та електронні сигарети без марок акцизного податку в магазинах та з рук. Одна з виявлених правопорушниць до того ж продавала цигарки у крамниці, не маючи ліцензії на право торгівлі тютюновими виробами.

Ще п’ятьох громадян, які здійснювали торгівлю контрафактними тютюновими виробами з рук та у продуктових магазинах, виявили у Білгород-Дністровському районі. 

А ось в Ізмаїльському районі під час проведення рейду виявили продаж тютюнових виробів без марок акцизного податку аж у сімох магазинах. В місті Рені поліцейські припинили торгівлю містянкою контрафактними цигарками на місцевому ринку вилучивши у жінки майже 2,9 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку. 

Штрафи та конфіскація

Усім викритим правопорушникам загрожує штраф від 1,7 до 34 тисяч гривень, а також конфіскація предметів торгівлі. Наразі матеріали направлені до суду. 

Нагадаємо, на Одещині бюро економічної безпеки України затримало чотирьох осіб, які були членами організованої злочинної групи. Вони займалися незаконним виготовленням та реалізацією сигарет без акцизу.

Одеса
контрабанда
сигарети
Одеська область
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