Виробляли сигарети в промислових масштабах — на Одещині затримали злочинців

Сигарети на підпільному виробництві. Фото: БЕБ

На Одещині бюро економічної безпеки України затримало чотирьох осіб, які були членами організованої злочинної групи. Вони займалися незаконним виготовленням та реалізацією сигарет без акцизу.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Деталі справи

Відомо, що підпільне виробництво незаконно працювало у місті Білгород-Дністровський. "Цех" був обладнаний спеціальним устаткуванням: лінією з виробництва сигарет та верстатом для пакування тютюнових виробів. Сигарети, виготовлені незаконно, реалізовували як на внутрішньому ринку України, так і в країнах Європейського Союзу.

Лінія з виробництва сигарет. Фото: БЕБ

Що вилучили

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2 тонни тютюну та майже 400 тисяч пачок готової тютюнової продукції. Зазначається що на жодній не було марок акцизного податку. За попередніми оцінками, через їхні дії держава зазнала збитків на суму понад 100 мільйонів гривень.

Кому повідомили про підозру

За підозрою затримані три чоловіки та одна жінка. Їх обвинувачують у справі про організоване виробництво сигарет в промислових масштабах. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему підпільного наркобізнесу зі щомісячним прибутком у понад 40 мільйонів гривень. Злочинці діяли одразу у пʼятьох регіонах України, серед яких є Одещина.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка займалася збутом наркотиків. Жінка надсилала "товар" клієнтам через поштомат.