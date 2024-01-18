На Одещині судитимуть тютюнових контрабандистів

Правоохоронці вилучили контрабанду. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори Одеської області скерували до суду обвинувальний акт щодо тютюнових контрабандистів. Група молодиків продавала безакцизні сигарети по всій території України.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі "бізнес-схеми"

Протиправним бізнесом ділки займалися протягом декількох років, також "відкрили філію" безпосередньо в Одесі, в орендованому приватному будинку. Свою "продукцію" вони збували через Інтернет на двох підпільних сайтах. Їхній щомісячний дохід становив приблизно 350 тисяч гривень, а вартість вилученого "товару" —близько 1,4 млн гривень.

Яке покарання загрожує

До суду передано обвинувальний акт за фактом незаконного зберігання та збуту тютюну (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України). Їм загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, двом мешканцям Одеської області, які займалися контрабандою іноземної валюти, винесли вирок у суді Молдови. Чоловіки намагалися ввезти до країни понад 440 тисяч євро.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який перед Новим роком продавав фейкові ялинки. Чоловік розмістив оголошення на одному з маркетплейсів у мережі Інтернет.