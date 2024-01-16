Незаконно вивозили валюту — мешканці Одещини проведуть 9 років у молдовській вʼязниці

Кипа євро різними купюрами. Фото: pixabay

Двом мешканцям Одеської області винесли вирок у суді Молдови, які займалися контрабандою іноземної валюти. Чоловіки намагалися ввезти до країни понад 440 тисяч євро.

Про це пише молдавське видання NewsMaker.md.

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Деталі незаконної діяльності

Уродженці Одеської області намагалися через пункт пропуску у Чимішлії на автівці незаконно ввезти валюту. Однак причину цього чоловіки назвати не могли. Їх затримали на місці та конфіскували транспорт і гроші на користь держави.

"Це одна з найбільших партій контрабанди грошей у Молдові у 2023 році", — зазначили в прокуратурі Молдови.

Який вирок виніс суд

Обвинувачених, які перебували під попереднім арештом до винесення вироку, відправили до в’язниці на девʼять років прямо із зали суду. Однак у злочинців є право оскаржити це рішення.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який перед Новим роком продавав фейкові ялинки. Чоловік розмістив оголошення на одному з маркетплейсів у мережі Інтернет.

Також ми писали, що в Одеській області викрили організатора злочинного угруповання, яке займалося збутом боєприпасів. Іноземець продавав гранати та набої, які вивозив із зони бойових дій.