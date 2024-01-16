Незаконно вивозили валюту — мешканці Одещини проведуть 9 років у молдовській вʼязниці
Двом мешканцям Одеської області винесли вирок у суді Молдови, які займалися контрабандою іноземної валюти. Чоловіки намагалися ввезти до країни понад 440 тисяч євро.
Про це пише молдавське видання NewsMaker.md.
Деталі незаконної діяльності
Уродженці Одеської області намагалися через пункт пропуску у Чимішлії на автівці незаконно ввезти валюту. Однак причину цього чоловіки назвати не могли. Їх затримали на місці та конфіскували транспорт і гроші на користь держави.
"Це одна з найбільших партій контрабанди грошей у Молдові у 2023 році", — зазначили в прокуратурі Молдови.
Який вирок виніс суд
Обвинувачених, які перебували під попереднім арештом до винесення вироку, відправили до в’язниці на девʼять років прямо із зали суду. Однак у злочинців є право оскаржити це рішення.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який перед Новим роком продавав фейкові ялинки. Чоловік розмістив оголошення на одному з маркетплейсів у мережі Інтернет.
Також ми писали, що в Одеській області викрили організатора злочинного угруповання, яке займалося збутом боєприпасів. Іноземець продавав гранати та набої, які вивозив із зони бойових дій.
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