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Незаконно вивозили валюту — мешканці Одещини проведуть 9 років у молдовській вʼязниці

16 січня 2024 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Незаконно вивозили валюту — мешканці Одещини проведуть 9 років у молдовській вʼязниці
Кипа євро різними купюрами. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Двом мешканцям Одеської області винесли вирок у суді Молдови, які займалися контрабандою іноземної валюти. Чоловіки намагалися ввезти до країни понад 440 тисяч євро. 

Про це пише молдавське видання NewsMaker.md.

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Деталі незаконної діяльності

Уродженці Одеської області намагалися через пункт пропуску у Чимішлії на автівці незаконно ввезти валюту. Однак причину цього чоловіки назвати не могли. Їх затримали на місці та конфіскували транспорт і гроші на користь держави. 

"Це одна з найбільших партій контрабанди грошей у Молдові у 2023 році", — зазначили в прокуратурі Молдови.

Який вирок виніс суд

Обвинувачених, які перебували під попереднім арештом до винесення вироку, відправили до в’язниці на девʼять років прямо із зали суду. Однак у злочинців є право оскаржити це рішення.  

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який перед Новим роком продавав фейкові ялинки. Чоловік розмістив оголошення на одному з маркетплейсів у мережі Інтернет. 

Також ми писали, що в Одеській області викрили організатора злочинного угруповання, яке займалося збутом боєприпасів. Іноземець продавав гранати та набої, які вивозив із зони бойових дій.

Одеса
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суд
Одеська область
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Новини Одеси
валюта
гроші

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