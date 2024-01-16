Незаконно вывозили валюту — жители Одесчины проведут 9 лет в молдавской тюрьме
Двум жителям Одесской области, занимавшимся контрабандой иностранной валюты, был вынесен приговор в суде Молдовы. Мужчины пытались ввезти в страну более 440 тысяч евро.
Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.md.
Детали незаконной деятельности
Уроженцы Одесской области пытались из-за пункта пропуска в Чимишлии на автомобиле незаконно ввезти валюту. Однако причину этого мужчины назвать не могли. Их задержали на месте и конфисковали транспорт и деньги в пользу государства.
"Это одна из крупнейших партий контрабанды денег в Молдове в 2023 году", — отметили в прокуратуре Молдовы.
Какой приговор вынес суд
Обвиняемые, находившиеся под предварительным арестом до вынесения приговора, были отправлены в тюрьму на девять лет прямо из зала суда. Однако у преступников есть право обжаловать это решение.
Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили заключенного исправительной колонии, который перед Новым годом продавал фейковые елки. Мужчина разместил объявление на одном из маркетплейсов в сети Интернет.
Также мы писали, что в Одесской области разоблачили организатора преступной группировки, занимавшейся сбытом боеприпасов. Иностранец продавал гранаты и патроны, вывозимые из зоны боевых действий.
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