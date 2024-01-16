Незаконно вывозили валюту — жители Одесчины проведут 9 лет в молдавской тюрьме

Кипа евро разными купюрами. Фото: pixabay

Двум жителям Одесской области, занимавшимся контрабандой иностранной валюты, был вынесен приговор в суде Молдовы. Мужчины пытались ввезти в страну более 440 тысяч евро.

Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.md.

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Детали незаконной деятельности

Уроженцы Одесской области пытались из-за пункта пропуска в Чимишлии на автомобиле незаконно ввезти валюту. Однако причину этого мужчины назвать не могли. Их задержали на месте и конфисковали транспорт и деньги в пользу государства.

"Это одна из крупнейших партий контрабанды денег в Молдове в 2023 году", — отметили в прокуратуре Молдовы.

Какой приговор вынес суд

Обвиняемые, находившиеся под предварительным арестом до вынесения приговора, были отправлены в тюрьму на девять лет прямо из зала суда. Однако у преступников есть право обжаловать это решение.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили заключенного исправительной колонии, который перед Новым годом продавал фейковые елки. Мужчина разместил объявление на одном из маркетплейсов в сети Интернет.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили организатора преступной группировки, занимавшейся сбытом боеприпасов. Иностранец продавал гранаты и патроны, вывозимые из зоны боевых действий.