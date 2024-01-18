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В Одесской области будут судить табачных контрабандистов

18 января 2024 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области будут судить табачных контрабандистов
Правоохранители изъяли контрабанду. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Прокуроры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении табачных контрабандистов. Группа молодых людей продавала безакцизные сигареты по всей территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Противоправным бизнесом дельцы занимались в течение нескольких лет, также "открыли филиал" непосредственно в Одессе, в арендованном частном доме. Свою "продукцию" они сбывали через Интернет на двух подпольных сайтах. Их ежемесячный доход составлял около 350 тысяч гривен, а стоимость изъятого "товара" составляет около 1,4 млн. гривен.

Какое наказание грозит

В суд передан обвинительный акт по факту незаконного хранения и сбыта табака (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 УК Украины). Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, двум жителям Одесской области был вынесен приговор в суде Молдовы, занимавшихся контрабандой иностранной валюты. Мужчины пытались ввезти в страну более 440 тысяч евро.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили иждивенца исправительной колонии, который перед Новым годом продавал фейковые елки. Мужчина разместил объявление на одном из маркетплейсов в сети Интернет.

Одесса
контрабанда
мошенничество
Одесская область
прокуратура
Новости Одессы

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