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Вырабатывали сигареты в промышленных масштабах — на Одесчине задержали преступников

21 января 2024 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Вырабатывали сигареты в промышленных масштабах — на Одесчине задержали преступников
Сигареты на подпольном производстве. Фото: БЕБ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области бюро экономической безопасности Украины задержало четырех человек, которые были членами организованной преступной группы. Они занимались незаконным изготовлением и реализацией сигарет без акциза.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

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Детали дела

Известно, что производство незаконно работало в городе Белгород-Днестровский. "Цех" оборудован специальным оборудованием: линией по производству сигарет и станком для упаковки табачных изделий. Сигареты, изготовленные незаконно, реализовывались как на внутреннем рынке Украины, так и в Европейском Союзе.

Линия по производству сигарет. Фото: БЭБ

Что изъяли

Во время обысков правоохранители изъяли более 2  тонн табака и около 400 тысяч пачек готовой табачной продукции. Отмечается, что ни на одной не было марок акцизного налога. По предварительным оценкам, из-за их действий государство понесло убытки на сумму более 100 миллионов гривен.

Кому сообщили о подозрении

По подозрению задержаны трое мужчин и одна женщина. Их обвиняют в деле об организованном производстве сигарет в промышленных масштабах. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители разоблачили схему подпольного наркобизнеса с ежемесячной прибылью более 40 миллионов гривен. Преступники действовали сразу в пяти регионах Украины, среди которых Одесчина.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили местную жительницу, которая занималась сбытом наркотиков. Женщина отправляла "товар" клиентам через почтомат.

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