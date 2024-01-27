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На Одесчине полицейские изъяли почти 19 тысяч единиц табачных изделий

27 января 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине полицейские изъяли почти 19 тысяч единиц табачных изделий
Изъятые табачные изделия. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

С начала года полицейские Одесчины изъяли около 19 тысяч единиц контрабандной табачной продукции. Правонарушителям грозит штраф с конфискацией предметов торговли.

Об этом говорится на сайте ГУНП в Одесской области.

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Известно, что полицейские провели более четырех тысяч проверок мест торговли. В ходе рейдов выявлено 150 нарушений установленных правил торговли табачными изделиями. "Контрабандистов" разоблачили в Одессе и других районах области.

Контрафактные табачные изделия в Одесской области

По информации полицейских, в Одессе разоблачили 10 граждан. Нарушители реализовывали сигареты, табачные смеси и электронные сигареты без марок акцизного налога в магазинах и с рук. Одна из выявленных правонарушительниц к тому же продавала сигареты в магазине, не имея лицензии на право торговли табачными изделиями.

Еще пять граждан, осуществлявших торговлю контрафактными табачными изделиями из рук и в продуктовых магазинах, обнаружили в Белгород-Днестровском районе.

А вот в Измаильском районе во время проведения рейда обнаружили продажу табачных изделий без марок акцизного налога в семи магазинах. В городе Рени полицейские прекратили торговлю горожанами контрафактными сигаретами на местном рынке изъяв у женщины почти 2,9 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога.

Штрафы и конфискация

Всем разоблаченным правонарушителям грозит штраф от 1,7 до 34 тысяч гривен, а также конфискация предметов торговли. Пока материалы направлены в суд.

Напомним, в Одесской области бюро экономической безопасности Украины задержало четырех человек, которые были членами организованной преступной группы. Они занимались незаконным изготовлением и реализацией сигарет без акциза.

Одесса
контрабанда
сигареты
Одесская область
Одесская ОГА
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