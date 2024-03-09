На Одещині померла дитина, яка хворіла на скарлатину — деталі

Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб. Фото: Google Maps

В Одеській області спостерігається зростання випадків захворювання на скарлатину. Наразі відомо про один летальний випадок у цьому році серед дітей.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профiлактики хвороб.

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"В області спостерігається зростання захворюваності на скарлатину, яке пов’язане з черговим циклічним підйомом. Останній циклічний підйом реєструвався у 2014 році, коли захворіло 355 осіб", — повідомили у відомстві.

Зростання захворюваності

За інформацією, у 2023 році було зареєстровано 182 випадки захворювання на скарлатину, що у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році. Переважно хворіли діти до 17 років і найбільш уразливою серед них була вікова група — 5-9 років. Наразі в області уже за цей рік зареєстровано 61 випадок скарлатини, одна дитина померла від ускладнень.

Що таке скарлатина

Скарлатина — це гостре антропонозне інфекційне захворювання, яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом. Лікування цього захворювання відсутнє. Діагноз ставиться на основі епідеміологічних даних, клінічної картини та лабораторних досліджень. Хворим на скарлатину рекомендується перебувати в ізоляції, приймати антибіотики та дотримуватися відповідних заходів до 24 годин після початку лікування. Якщо антибіотик не призначено, ізоляція рекомендується протягом 21 дня.

Нагадаємо, жительці Одеси діагностували вірус грипу А та госпіталізували у міську лікарню. Проте згодом її стан погіршився, після чого хвора померла.