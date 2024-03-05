В Одесі зафіксували перший випадок смерті від грипу А

Дівчина хворіє на грип. Фото: freepik

Жительці Одеси діагностували вірус грипу А та госпіталізували у міську лікарню. Проте згодом її стан погіршився та, на жаль, хвора померла.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб.

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Які були симптоми

Жінку 66 років госпіталізували до інфекційної лікарню та діагностували вірус грипу А (не субтипований). Одеситка скаржилась на високу температуру, задуху та кашель. Окрім цього, жінка мала також багато супутних хронічних захворювань та не щеплювалась проти грипу.

Вірусні захворювання в Одесі

За інформацією Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі нижча за епідпоріг на 39,3% і знаходиться на сезонному рівні для цієї пори року. Протягом останнього тижня на ГРВІ та грип захворіли 3 207 одеситів, серед яких більшість — діти віком до 17 років.

Згідно з даними експертів, за минулий тиждень зареєстровано циркуляцію вірусів грипу А та В, а також аденовірус та Covid-19. На Covid-19 за останній тиждень захворіли 32 одесити, з яких сім дітей.

Нагадаємо, що ВООЗ зазначає, що новий вірус "хвороба Х" може бути значно небезпечнішим ніж Covid. Одесити ж в свою чергу реагують досить спокійно на такі новини та поділились своїми думками з журналістами Новини.LIVE.

Також ми писали, що Українська інспекція з контролю за якістю повітря виявила перевищення норми формальдегіду у повітрі Одеси та Миколаєва. Концентрація отруйної речовини у цих містах виявилася збільшеною майже у тисячу разів.