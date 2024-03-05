В Одессе зафиксирован первый случай смерти от гриппа А

Девушка болеет гриппом. Фото: freepik

Жители Одессы диагностировали вирус гриппа А и госпитализировали в городскую больницу. Однако впоследствии ее состояние ухудшилось и, к сожалению, больная скончалась.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.

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Какие были симптомы

Женщину 66 лет госпитализировали в инфекционную больницу и диагностировали вирус гриппа А (не субтипированный). Одесситка жаловалась на высокую температуру, удушье и кашель. Кроме того, женщина имела также много сопутствующих хронических заболеваний и не прививалась против гриппа.

Вирусные заболевания в Одессе

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе ниже эпидпорога на 39,3% и находится на сезонном уровне для этого времени года. За последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболели 3207 одесситов, среди которых большинство — дети в возрасте до 17 лет.

Согласно данным экспертов, за прошедшую неделю зарегистрирована циркуляция вирусов гриппа А и В, а также аденовирус и COVID-19. COVID-19 за последнюю неделю заболели 32 одессита, из которых семь детей.

Напомним, что ВОЗ отмечает, что новый вирус "болезнь Х" может быть значительно опаснее Covid. Одесситы в свою очередь реагируют довольно спокойно на такие новости и поделились своими мыслями с журналистами Новини.LIVE.

Также мы писали, что Украинская инспекция по контролю качества воздуха выявила превышение нормы формальдегида в воздухе Одессы и Николаева. Концентрация ядовитого вещества в этих городах оказалась увеличена почти в тысячу раз.