У повітрі Одеси та Миколаєва зафіксований високий рівень формальдегіду

Система моніторингу якості повітря Фото: Airpointer

Українська інспекція з контролю за якістю повітря виявила перевищення норми формальдегіду у повітрі Одеси та Миколаєва. Концентрація отрутної речовини у цих містах виявилася збільшеною майже у тисячу разів.

Про це відомство повідомило у своєму Telegram-каналі.

"В Україні середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК) формальдегіду встановлена на рівні 0,003 мг/м3. Миколаїв та Одеса — міста, в яких середньодобові концентрації часто вищі за 2,5 ГДК", — зазначили у відомстві.

Ризик для здоров’я

Експерти попереджають, що тривалий вплив навіть помірних концентрацій формальдегіду може спричинити проблеми з диханням та алергічні реакції. У великих концентраціях ця речовина може також збільшити ризик виникнення ракових захворювань дихальних шляхів. Особливо вразливим до шкідливого впливу формальдегіду є дитячий організм.

Як боротися з забрудненням повітря

Фахівці зазначають, що дерева знижують рівень формальдегіду в повітрі шляхом очищення повітря від забруднювачів. Дерева поглинають формальдегід своїми листям, стовбурами та корінням, а також перетворюють його на безпечні речовини за допомогою фотосинтезу та метаболізму. За даними досліджень, дерева можуть знизити концентрацію формальдегіду в повітрі на 7-23%

Нагадаємо, Одеса посідає третє місце у всеукраїнському рейтингу міст із найбільш забрудненим повітрям. Гірше тільки у Дніпрі та в Кам’янському.

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