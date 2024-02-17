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У повітрі Одеси та Миколаєва зафіксований високий рівень формальдегіду

17 лютого 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У повітрі Одеси та Миколаєва зафіксований високий рівень формальдегіду
Система моніторингу якості повітря Фото: Airpointer
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Українська інспекція з контролю за якістю повітря виявила перевищення норми формальдегіду у повітрі Одеси та Миколаєва. Концентрація отрутної речовини у цих містах виявилася збільшеною майже у тисячу разів. 

Про це відомство повідомило у своєму Telegram-каналі

"В Україні середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК) формальдегіду встановлена на рівні 0,003 мг/м3. Миколаїв та Одеса — міста, в яких середньодобові концентрації часто вищі за 2,5 ГДК", — зазначили у відомстві. 

Ризик для здоров’я

Експерти попереджають, що тривалий вплив навіть помірних концентрацій формальдегіду може спричинити проблеми з диханням та алергічні реакції. У великих концентраціях ця речовина може також збільшити ризик виникнення ракових захворювань дихальних шляхів. Особливо вразливим до шкідливого впливу формальдегіду є дитячий організм.

Як боротися з забрудненням повітря

Фахівці зазначають, що дерева знижують рівень формальдегіду в повітрі шляхом очищення повітря від забруднювачів. Дерева поглинають формальдегід своїми листям, стовбурами та корінням, а також перетворюють його на безпечні речовини за допомогою фотосинтезу та метаболізму. За даними досліджень, дерева можуть знизити концентрацію формальдегіду в повітрі на 7-23%

Нагадаємо, Одеса посідає третє місце у всеукраїнському рейтингу міст із найбільш забрудненим повітрям. Гірше тільки у Дніпрі та в Кам’янському. 

Також ми писали, що через військові дії в Україні вже зафіксовано майже 3 600 випадків нанесення шкоди довкіллю. Наразі українська природа зазнає безпрецедентного знищення і забруднення.

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