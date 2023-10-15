Одеса серед лідерів за забрудненням повітря в Україні

Люди гуляють в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Одеса посідає третє місце у всеукраїнському рейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям. Гірше тільки у Дніпрі й в Кам’янському.

Про це повідомляється у звіті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Фахівці презентували звіт про якість повітря у різних населених пунктах України за перше півріччя 2023 року. Згідно з аналізом, найбільш забруднені атмосферні маси у межах міста були зафіксовані у Дніпрі та Кам’янському, розташованому на Дніпропетровщині. Проте Одеса теж опинилася серед трійки лідерів за рівнем забруднення повітря. В списку також є Миколаїв та Київ. Ще у 2021 році столиця посідала 6 місце в аналогічному рейтингу, проте у 2022 році вона опустилася на 8 позицію. У поточному році ситуація погіршилася, і Київ вийшов на 5 місце в рейтингу "найбрудніших" міст України.

Показники забруднення повітря у 2023 році. Фото: скриншот

Які забрудники повітря

Основними "забруднювачами" виявились формальдегід, діоксид азоту, фенол, фтористий водень та завислі речовини, які значно впливають на якість атмосфери. Загальний рівень забруднення було оцінено за комплексним індексом забруднення атмосферного повітря (КІЗУ).

Нагадаємо, в Одеській області зафіксували серйозні екологічні ризики для дельти Дунаю. Це пов'язано з російськими обстрілами портів Рені та Ізмаїлу.

Варто додати, Український національний центр екології моря повідомив, що дані про ступінь забруднення морського середовища стануть ключовим доказом у кримінальній справі про екоцид. Прокуратура вже розпочала розслідування справи щодо екологічного злочину.