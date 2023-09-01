Стан дельти Дунаю на Одещині погіршився через обстріли

Дельта Дунаю. Фото: Rewilding Danube Delta

В Одеській області зафіксували серйозні екологічні ризики для дельти Дунаю. Це пов'язано з російськими обстрілами портів Рені та Ізмаїлу.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

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За інформацією посадовців, наразі потрібно вжити заходів щодо попередження забруднення вод Дунаю у разі подальших атак РФ.

"Атаки росії на Дунайські порти створюють додаткові небезпеки для екосистеми дельти Дунаю і самого Чорного моря. Тому ми за дорученням міністра Руслана Стрільця плануємо провести моделювання розвитку цих наслідків з метою недопущення погіршення стану вод", — наголосив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

Як посилити моніторинг вод Дунаю

за допомогою супутникових знімків, даних моніторингу та моделей для розуміння поширення забруднення нафтопродуктами чи іншими хімічними сполуками по Дунаю;

Україна братиме активну участь в системі аварійного оповіщення в басейні Дунаю;

у рамках роботи Комісії спільно з Україною та Румунією буде розроблено План надзвичайних дій з ліквідації забруднення вод в дельті Дунаю, яка є світовою природоохоронною спадщиною.

Нагадаємо, під час обстрілів портової інфраструктури Одеси та області росіяни знищили понад 200 тисяч тонн українського збіжжя. Після припинення дії "зернової угоди" 17 липня ворог атакував термінали регіону з агропродукцією понад 8 разів.