Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Экологические проблемы: состояние дельты Дуная на Одесчине ухудшилось из-за обстрелов arrow

Экологические проблемы: состояние дельты Дуная на Одесчине ухудшилось из-за обстрелов

1 сентября 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Состояние дельты Дуная на Одесщине ухудшилось из-за обстрелов
Дельта Дуная. Фото: Rewilding Danube Delta
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области зафиксировали серьезные экологические риски для дельты Дуная. Это связано с российскими обстрелами портов Рени и Измаила.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Читайте также:

По информации должностных лиц, сейчас принять меры по предупреждению загрязнения вод Дуная в случае дальнейших атак РФ.

"Атаки России на Дунайские порты создают дополнительные опасности для экосистемы дельты Дуная и самого Черного моря. Поэтому мы по поручению министра Руслана Стрельца планируем провести моделирование развития этих последствий с целью недопущения ухудшения состояния вод", подчеркнул первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Александр Краснолуцкий.

Как усилить мониторинг вод Дуная

  • с помощью спутниковых снимков, данных мониторинга и моделей для понимания распространения загрязнения нефтепродуктами или другими химическими соединениями по Дунаю;
  • Украина будет активно участвовать в системе аварийного оповещения в бассейне Дуная;
  • в рамках работы Комиссии совместно с Украиной и Румынией будет разработан План чрезвычайных действий по ликвидации загрязнения вод в дельте Дуная, которая является мировым природоохранным наследием.

Напомним, во время обстрелов портовой инфраструктуры Одессы и области россияне уничтожили более 200 тысяч тонн украинского зерна. После прекращения действия "зерновой сделки"​​​​​​​ 17 июля враг атаковал терминалы региона с агропродукцией более 8 раз.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Политическое будущее Притулы: пойдет в Раду или снова будет бороться за кресло мэра Киева

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз