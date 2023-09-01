Состояние дельты Дуная на Одесщине ухудшилось из-за обстрелов

Дельта Дуная. Фото: Rewilding Danube Delta

В Одесской области зафиксировали серьезные экологические риски для дельты Дуная. Это связано с российскими обстрелами портов Рени и Измаила.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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По информации должностных лиц, сейчас принять меры по предупреждению загрязнения вод Дуная в случае дальнейших атак РФ.

"Атаки России на Дунайские порты создают дополнительные опасности для экосистемы дельты Дуная и самого Черного моря. Поэтому мы по поручению министра Руслана Стрельца планируем провести моделирование развития этих последствий с целью недопущения ухудшения состояния вод", — подчеркнул первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Александр Краснолуцкий.

Как усилить мониторинг вод Дуная

с помощью спутниковых снимков, данных мониторинга и моделей для понимания распространения загрязнения нефтепродуктами или другими химическими соединениями по Дунаю;

Украина будет активно участвовать в системе аварийного оповещения в бассейне Дуная;

в рамках работы Комиссии совместно с Украиной и Румынией будет разработан План чрезвычайных действий по ликвидации загрязнения вод в дельте Дуная, которая является мировым природоохранным наследием.

Напомним, во время обстрелов портовой инфраструктуры Одессы и области россияне уничтожили более 200 тысяч тонн украинского зерна. После прекращения действия "зерновой сделки"​​​​​​​ 17 июля враг атаковал терминалы региона с агропродукцией более 8 раз.