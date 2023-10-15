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Одесса среди лидеров по загрязнению воздуха в Украине

15 октября 2023 13:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесса среди лидеров по загрязнению воздуха в Украине
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесса занимает третье место во всеукраинском рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Днепре и в Каменском.

Об этом сообщается в отчете Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Специалисты представили отчет о качестве воздуха в разных населенных пунктах Украины за первое полугодие 2023 года. Согласно анализу, наиболее загрязненные атмосферные массы в черте города были зафиксированы в Днепре и Каменском, расположенном на Днепропетровщине. Однако Одесса тоже оказалась среди тройки лидеров по уровню загрязнения воздуха. В списке также есть Николаев и Киев. Еще в 2021 году столица занимала 6 место в аналогичном рейтинге, однако в 2022 году она опустилась на 8-ю позицию. В текущем году ситуация ухудшилась, и Киев вышел на 5 место в рейтинге самых "грязных" городов Украины.

Показатели загрязнения воздуха в 2023 году. Фото: скриншот

Какие загрязнители воздуха

Основными "загрязнителями" оказались формальдегид, диоксид азота, фенол, фтористый водород и взвешенные вещества, которые оказывают значительное влияние на качество атмосферы. Общий уровень загрязнения был оценен по комплексному индексу загрязнения атмосферного воздуха (КИЗУ).

Напомним, в Одесской области зафиксировали серьезные экологические риски для дельты Дуная. Это связано с российскими обстрелами портов Рени и Измаила.

Украинский национальный центр экологии моря сообщил, что данные о степени загрязнения морской среды станут ключевым доказательством по уголовному делу об экоциде. Прокуратура уже начала расследование дела по экологическому преступлению.

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