В воздухе Одессы и Николаева зафиксирован высокий уровень формальдегида

Система мониторинга качества воздуха Фото: Airpointer

Украинская инспекция по контролю качества воздуха выявила превышение нормы формальдегида в воздухе Одессы и Николаева. Концентрация ядовитого вещества в этих городах оказалась увеличена почти в тысячу раз.

Об этом ведомство сообщило в своемTelegram-канале.

"В Украине среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК) формальдегида установлена на уровне 0,003 мг/м3. Николаев и Одесса — города, в которых среднесуточные концентрации часто выше 2,5 ПДК", — отметили в ведомстве.

Риск для здоровья

Эксперты предупреждают, что длительное влияние даже умеренных концентраций формальдегида может вызвать проблемы с дыханием и аллергические реакции. В больших концентрациях это вещество может увеличить риск возникновения раковых заболеваний дыхательных путей. Особенно уязвимым к вредному влиянию формальдегида является детский организм.

Как бороться с загрязнением воздуха

Специалисты отмечают, что деревья снижают уровень формальдегида в воздухе путем очищения воздуха от загрязнителей. Деревья поглощают формальдегид своими листьями, стволами и корнями, а также превращают его в безопасные вещества с помощью фотосинтеза и метаболизма. По данным исследований, деревья могут снизить концентрацию формальдегида в воздухе на 7-23%.

Напомним, Одесса занимает третье место во всеукраинском рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Днепре и в Каменском.

Также мы писали, что из-за военных действий в Украине уже зафиксировано почти 3600 случаев нанесения вреда окружающей среде. Сейчас украинская природа испытывает беспрецедентное уничтожение и загрязнение.