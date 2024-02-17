В воздухе Одессы и Николаева зафиксирован высокий уровень формальдегида
Украинская инспекция по контролю качества воздуха выявила превышение нормы формальдегида в воздухе Одессы и Николаева. Концентрация ядовитого вещества в этих городах оказалась увеличена почти в тысячу раз.
Об этом ведомство сообщило в своемTelegram-канале.
"В Украине среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК) формальдегида установлена на уровне 0,003 мг/м3. Николаев и Одесса — города, в которых среднесуточные концентрации часто выше 2,5 ПДК", — отметили в ведомстве.
Риск для здоровья
Эксперты предупреждают, что длительное влияние даже умеренных концентраций формальдегида может вызвать проблемы с дыханием и аллергические реакции. В больших концентрациях это вещество может увеличить риск возникновения раковых заболеваний дыхательных путей. Особенно уязвимым к вредному влиянию формальдегида является детский организм.
Как бороться с загрязнением воздуха
Специалисты отмечают, что деревья снижают уровень формальдегида в воздухе путем очищения воздуха от загрязнителей. Деревья поглощают формальдегид своими листьями, стволами и корнями, а также превращают его в безопасные вещества с помощью фотосинтеза и метаболизма. По данным исследований, деревья могут снизить концентрацию формальдегида в воздухе на 7-23%.
Напомним, Одесса занимает третье место во всеукраинском рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Днепре и в Каменском.
Также мы писали, что из-за военных действий в Украине уже зафиксировано почти 3600 случаев нанесения вреда окружающей среде. Сейчас украинская природа испытывает беспрецедентное уничтожение и загрязнение.
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