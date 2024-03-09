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На Одесчине умер ребенок, который болел скарлатиной — подробності

9 марта 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине умер ребенок, который болел скарлатиной — подробності
Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний. Фото: Google Maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области наблюдается рост случаев заболевания скарлатиной. Сейчас известно об одном летальном случае в этом году среди детей.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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"В области наблюдается рост заболеваемости скарлатиной, который связан с очередным циклическим подъемом. Последний циклический подъем регистрировался в 2014 году, когда заболело 355 человек", — сообщили в ведомстве.

Рост заболеваемости

По информации, в 2023 году было зарегистрировано 182 случая заболевания скарлатиной, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году. Преимущественно болели дети до 17 лет и наиболее уязвимой среди них была возрастная группа — 5-9 лет. Сейчас в области уже за этот год зарегистрирован 61 случай скарлатины, один ребенок умер от осложнений.

Что такое скарлатина

Скарлатина — это острое антропонозное инфекционное заболевание, проявляющееся интоксикацией, гнойным поражением миндалин ротоглотки и характерной сыпью. Лечение этого заболевания отсутствует. Диагноз ставится на основе эпидемиологических данных, клинической картины и лабораторных исследований. Больным скарлатиной рекомендуется находиться в изоляции, принимать антибиотики и соблюдать соответствующие меры до 24 часов после начала лечения. Если антибиотик не предназначен, изоляция рекомендуется в течение 21 дня.

Напомним, жители Одессы диагностировали вирус гриппа А и госпитализировали в городскую больницу. Однако впоследствии ее состояние ухудшилось, после чего больная скончалась.

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