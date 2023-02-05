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На Одещині помітили незвичні мишачі будинки

5 лютого 2023 16:41
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
На "Тузлівських лиманах" знайшли незвичні домівки польових гризунів.
Тварини зимують великими родинами, приймаючи до себе своїх родичів
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

В холодну пору року на "Тузлівських лиманах", що на півдні Одеської області, можна побачити горбисті ділянки землі — це осінньо-зимові "будинки" курганчикової миші — виду-двійника миші хатньої.

Про це у своєму блозі у Facebook написав еколог Іван Русєв.

У заповіднику "Тузлівські лимани" водиться різна червонокнижна живність. Наступивши на невеличкий горбик, можна ненароком залишити дому ціле сімейство гризунів.


 
"Курганцеві миші у Північному Причорномор’ї живуть в спокої в зимовій час. І лише вночі до їх курганів навідуються нічні хижаки, зокрема єнотоподібні собаки, лисиці, шакали, борсуки. А вдень на кургані можна бачити степових канюків, які чекають, коли миша вийде "прогулятися", — розповідає еколог.

У так званих "мишачих пірамідах", маючи запаси корму, тваринки живуть усю зиму великою родиною, запасаючись зерном, загальна вага якого подекуди сягає аж 20 кілограмів. Іноді впускаючи туди й інших звірів, таких як полівки, землерийки та мишей інших видів.

"Перші кургани миші побудували ще на початку воєнного вересня у 2022 році. Найбільш активна будова курганів була зареєстрована в жовтні 2022 року. Їх кургани дуже схожі формою на степові піраміди", — констатує Іван Русєв.

Еколог жартома додав, що ніби то звичайні горбики можуть дезорієнтувати ворога. Адже з першого погляду мишачі кургани досить підозрілі.

"Будемо сподіватися і вірити, що зараз армія мишей надає екосистемам нацпарку велику енергетику. Зараз як ніколи птахи, рослини, дельфіни, морські і лиманні води, світанки всі, на всіх фронтах, своєю потужною і позитивною енергетикою допомагають українцям в боротьбі з орками", — завершив Русєв.

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