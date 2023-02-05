На "Тузловских лиманах" нашли необычные дома полевых грызунов.

Животные зимуют большими семьями, принимая к себе своих родственников

В холодное время года на "Тузловских лиманах" на юге Одесской области можно увидеть холмистые участки земли — это осенне-зимние "дома" курганчиковой мыши — вида-двойника мыши домашней.



Об этом в своем блоге в Facebook написал эколог Иван Русев.



В заповеднике "Тузловские лиманы" водится разная краснокнижная живность. Наступив на небольшой холмик, можно ненароком лишить дома целое семейство грызунов.





"Курганцевые мыши в Северном Причерноморье живут в покое в зимнее время. И только ночью к их курганам наведываются ночные хищники, такие как енотовидные собаки, лисы, шакалы, барсуки. А днем на кургане можно видеть степных канюков, которые мышь получится "прогуляться", — рассказывает эколог.



В так называемых "мышиных пирамидах", имея запасы корма, животные живут всю зиму большой семьей, запасаясь зерном, общий вес которого кое-где достигает 20 килограммов. Иногда впуская туда и других зверей, таких как полевки, землеройки и мыши других видов.



"Первые курганы мыши построили еще в начале военного сентября в 2022 году. Наиболее активное строение курганов было зарегистрировано в октябре 2022 года. Их курганы очень похожи по форме на степные пирамиды", — констатирует Иван Русев.

Эколог в шутку добавил, что с вида обычные бугорки могут дезориентировать врага. Ведь с первого взгляда мышиные курганы достаточно подозрительны.



"Будем надеяться и верить, что сейчас армия мышей дает экосистемам национального парка большую энергетику. Сейчас как никогда птицы, растения, дельфины, морские и лиманные воды, рассветы — все, на всех фронтах, своей мощной и положительной энергетикой помогают украинцам в борьбе с орками", — завершил Русев.

Напомним, что одесситы ждут новое видео с животными Одесского зоопарка. Директор зверинца Игорь Беляков не перестает удивлять креативными идеями особенно накануне праздников. На этот раз он готовит что-нибудь интересное ко Дню святого Валентина, которое отмечают 14 февраля.