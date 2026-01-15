Лісовий кіт на Одещині — рідкісний хижак у Тузлівських лиманах

На Одещині помітили рідкісного кота — у чому унікальність тварини
На Одещині в об’єктив камери потрапив один із найпотаємніших хижаків України. У заповідній зоні нацпарку "Тузлівські лимани" науковці випадково зафіксували лісового кота з Червоної книги. Побачити цю тварину в дикій природі — велика рідкість. Усе сталося під час робочого виїзду фахівців.
Про це повідомив еколог Іван Русєв.
Рідкісний кіт
Рідкісний кадр вдалося зробити науковцям національного природного парку "Тузлівські лимани". Команда пересувалася маршрутом після сигналу про можливий проліт "Шахедів" і шукала безпечне місце для укриття. Поблизу заповідної зони з густих заростей раптово вискочив лісовий кіт. Тварина швидко перебігла у поле ріпаку, де науковець встиг зробити кілька фото. За лічені секунди хижак знову зник у рослинності, майстерно скориставшись природним маскуванням.
Що відомо про кота
Лісовий кіт (Felis silvestris) — дикий предок домашньої кішки, але значно більший і обережніший. Він має масивні лапи, коротший хвіст із чорним кінчиком і чіткими кільцями. У межах парку цього хижака фіксують у різних біотопах, однак завжди епізодично. Цей вид веде поодинокий спосіб життя та уникає людей. Полює переважно із засідки на гризунів і птахів, найчастіше в сутінках. В Україні лісовий кіт занесений до Червоної книги зі статусом "вразливий", а серед головних загроз для нього — знищення лісів, гібридизація з домашніми котами та браконьєрство.
