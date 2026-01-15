Відео
На Одещині помітили рідкісного кота — у чому унікальність тварини

На Одещині помітили рідкісного кота — у чому унікальність тварини

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 17:47
Лісовий кіт на Одещині — рідкісний хижак у Тузлівських лиманах
Дикий кіт, якого виявили на Одещині. Фото: Іван Русєв

На Одещині в об’єктив камери потрапив один із найпотаємніших хижаків України. У заповідній зоні нацпарку "Тузлівські лимани" науковці випадково зафіксували лісового кота з Червоної книги. Побачити цю тварину в дикій природі — велика рідкість. Усе сталося під час робочого виїзду фахівців.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

Читайте також:

Рідкісний кіт

Рідкісний кадр вдалося зробити науковцям національного природного парку "Тузлівські лимани". Команда пересувалася маршрутом після сигналу про можливий проліт "Шахедів" і шукала безпечне місце для укриття. Поблизу заповідної зони з густих заростей раптово вискочив лісовий кіт. Тварина швидко перебігла у поле ріпаку, де науковець встиг зробити кілька фото. За лічені секунди хижак знову зник у рослинності, майстерно скориставшись природним маскуванням.

На Одещині помітили рідкісного кота — у чому унікальність тварини - фото 1

Що відомо про кота

Лісовий кіт (Felis silvestris) — дикий предок домашньої кішки, але значно більший і обережніший. Він має масивні лапи, коротший хвіст із чорним кінчиком і чіткими кільцями. У межах парку цього хижака фіксують у різних біотопах, однак завжди епізодично. Цей вид веде поодинокий спосіб життя та уникає людей. Полює переважно із засідки на гризунів і птахів, найчастіше в сутінках. В Україні лісовий кіт занесений до Червоної книги зі статусом "вразливий", а серед головних загроз для нього — знищення лісів, гібридизація з домашніми котами та браконьєрство.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які тварини ствоюють пари один раз і на все життя. Також ми писали, що у Тузлівських лиманах виявили рідкісне явище.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
