Лесной кот в Одесской области - редкий хищник в Тузловских лиманах

На Одесчине заметили редкого кота — в чем уникальность животного
В Одесской области в объектив камеры попал один из самых сокровенных хищников Украины. В заповедной зоне нацпарка "Тузловские лиманы" ученые случайно зафиксировали лесного кота из Красной книги. Увидеть это животное в дикой природе — большая редкость. Все произошло во время рабочего выезда специалистов.
Об этом сообщил эколог Иван Русев.
Редкий кот
Редкий кадр удалось сделать ученым национального природного парка "Тузловские лиманы". Команда передвигалась по маршруту после сигнала о возможном пролете "Шахедов" и искала безопасное место для укрытия. Вблизи заповедной зоны из густых зарослей внезапно выскочил лесной кот. Животное быстро перебежало в поле рапса, где ученый успел сделать несколько фото. За считанные секунды хищник снова исчез в растительности, искусно воспользовавшись естественной маскировкой.
Что известно о коте
Лесной кот (Felis silvestris) — дикий предок домашней кошки, но значительно больше и осторожнее. Он имеет массивные лапы, короткий хвост с черным кончиком и четкими кольцами. В пределах парка этого хищника фиксируют в разных биотопах, однако всегда эпизодически. Этот вид ведет одиночный образ жизни и избегает людей. Охотится преимущественно из засады на грызунов и птиц, чаще всего в сумерках. В Украине лесной кот занесен в Красную книгу со статусом "уязвимый", а среди главных угроз для него — уничтожение лесов, гибридизация с домашними котами и браконьерство.
Напомним, мы сообщали о том, какие животные заводят пары один раз и на всю жизнь. Также мы писали, что в Тузловских лиманах обнаружили редкое явление.
Читайте Новини.LIVE!