Лесной кот в Одесской области - редкий хищник в Тузловских лиманах

Дикий кот, которого обнаружили в Одесской области. Фото: Иван Русев

В Одесской области в объектив камеры попал один из самых сокровенных хищников Украины. В заповедной зоне нацпарка "Тузловские лиманы" ученые случайно зафиксировали лесного кота из Красной книги. Увидеть это животное в дикой природе — большая редкость. Все произошло во время рабочего выезда специалистов.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Реклама

Читайте также:

Редкий кот

Редкий кадр удалось сделать ученым национального природного парка "Тузловские лиманы". Команда передвигалась по маршруту после сигнала о возможном пролете "Шахедов" и искала безопасное место для укрытия. Вблизи заповедной зоны из густых зарослей внезапно выскочил лесной кот. Животное быстро перебежало в поле рапса, где ученый успел сделать несколько фото. За считанные секунды хищник снова исчез в растительности, искусно воспользовавшись естественной маскировкой.

Что известно о коте

Лесной кот (Felis silvestris) — дикий предок домашней кошки, но значительно больше и осторожнее. Он имеет массивные лапы, короткий хвост с черным кончиком и четкими кольцами. В пределах парка этого хищника фиксируют в разных биотопах, однако всегда эпизодически. Этот вид ведет одиночный образ жизни и избегает людей. Охотится преимущественно из засады на грызунов и птиц, чаще всего в сумерках. В Украине лесной кот занесен в Красную книгу со статусом "уязвимый", а среди главных угроз для него — уничтожение лесов, гибридизация с домашними котами и браконьерство.

Напомним, мы сообщали о том, какие животные заводят пары один раз и на всю жизнь. Также мы писали, что в Тузловских лиманах обнаружили редкое явление.